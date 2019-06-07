Симоньян рассказала о самочувствии после госпитализации

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала РИА Новости, что лежит под капельницей после инцидента с юристом Любовью Соболь.
"Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдется. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих", — сказала она.
Накануне Симоньян госпитализировали после того, как в здании радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила Соболь с включенной камерой и настойчивыми вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Главред RT ответила, что не хочет разговаривать, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.
Пользователей социальных сетей возмутило поведение Соболь.
"Конец депутатской карьеры Соболь", — отметил @pogovorim12.
"Надо вам, Маргарита, идти в депутаты. Вот Соболь — она понимает, что вы выиграете на любом уровне. Ревность это", — предположил Vladimir Ivlev в фейсбуке.
"Люба, не надо так больше", — подчеркнул один из подписчиков Соболь в твиттере.
"Берегите себя", — написала Юлия Сасикова.
"Но, самое главное, здоровья маме и малышу", — заключил @bordelpoetov.