Симоньян рассказала о самочувствии после госпитализации

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото

Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала РИА Новости, что лежит под капельницей после инцидента с юристом Любовью Соболь.

"Угроза прерывания беременности. Бог даст, обойдется. Пытаюсь не открывать телефон, чтобы не натыкаться на этих", — сказала она.

Накануне Симоньян госпитализировали после того, как в здании радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила Соболь с включенной камерой и настойчивыми вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Главред RT ответила, что не хочет разговаривать, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.

Пользователей социальных сетей возмутило поведение Соболь.

"Надо вам, Маргарита, идти в депутаты. Вот Соболь — она понимает, что вы выиграете на любом уровне. Ревность это", — предположил Vladimir Ivlev в фейсбуке.

"Люба, не надо так больше", — подчеркнул один из подписчиков Соболь в твиттере.

"Берегите себя", — написала Юлия Сасикова.