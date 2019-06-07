Образование в России не соответствует вызовам рынка труда, считает Голикова

"До определенного момента у нас было образование ради образования, а все-таки мы должны готовить своих специалистов для тех вызовов рынка труда, которые на сегодняшний день существуют. У нас образование, к сожалению, не соответствует тем вызовам рынка труда, которые сегодня есть. А, несмотря на все советские заделы, оно теперь уже должно на несколько шагов опережать те вызовы, которые есть на рынке труда", - заявила она на деловом завтраке Сбербанка "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы".