Образование в России не соответствует вызовам рынка труда, считает Голикова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Образование в России сейчас не соответствует актуальным вызовам рынка труда, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме.
Она также подчеркнула, что роль бизнеса в образовании недооценена государством.
"До определенного момента у нас было образование ради образования, а все-таки мы должны готовить своих специалистов для тех вызовов рынка труда, которые на сегодняшний день существуют. У нас образование, к сожалению, не соответствует тем вызовам рынка труда, которые сегодня есть. А, несмотря на все советские заделы, оно теперь уже должно на несколько шагов опережать те вызовы, которые есть на рынке труда", - заявила она на деловом завтраке Сбербанка "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы".
По ее словам, взаимодействие с бизнесом является ключевым в этой сфере, что обозначено в качестве одного из основных приоритетов в рамках национального проекта "Образование".
"Начали работать с РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей - ред.). Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, что-нибудь получится", - добавила Голикова.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.