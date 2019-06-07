Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T09:49Z
https://ria.ru/20190607/1555354395.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/145414/74/1454147498_0:192:3000:1880_1036x0_80_0_0_4bb41de621eb9206c3b1dae44808d5e2.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

ОРКК увеличит число сотрудников для выполнения плана по диверсификации

09:49
140
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРабота Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева
Работа Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Работа Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" увеличит штат для реализации программы диверсификации производства ракетно-космической отрасли, сообщил РИА Новости генеральный директор корпорации Андрей Жерегеля на Петербургском международном экономическом форуме.
"Новая команда зашла в ОРКК в конце июня прошлого года. На тот момент это была просто управляющая структура для предприятий отрасли. После решения "Роскосмоса" о наделении ОРКК функционалом и компетенцией по диверсификации, коммерциализации и продвижению продукции гражданского назначения, потребовалось увеличение штатной численности сотрудников, выделение направлений диверсификации, разработка стратегии по загрузке высвобождаемых в связи с сокращением гособоронзаказа мощностей отрасли. По сути, весь прошедший год мы занимались именно этим", - сказал Жерегеля.
Сборочный цех РКЦ Прогресс
09:47
Акционирование предприятий Роскосмоса планируют завершить к 2020 году
Год назад в ОРКК осталось всего 15 должностей. Сейчас численность компании выросла до 70 человек. "В этом году советом директоров одобрено повышение штатной численности ОРКК до 120 человек", - сказал глава корпорации.
Сотрудники корпорации займутся развитием приоритетных направлений, к которым относится развитие легкорельсового транспорта, медицины (от производства шприцов до аппаратов для вынашивания младенцев и барокамер), предоставление геоинформационных услуг (использование снимков спутников дистанционного зондирования Земли в интересах сельского и лесного хозяйства, МЧС), изготовление продукции для топливно-энергетических компаний (насосы, компрессоры, задвижки, запорная арматура и т. д.).
"Если говорить о легкорельсовом транспорте, то на сегодняшний день Усть-Катавский вагоностроительный завод полностью загружен заказами на 2019 год, началась опытно-конструкторская работа над низкопольным модульным трамваем, который мы попытаемся по максимуму изготовить из композитных материалов и протестируем на нем технологии машинного зрения. Передовые беспилотные технологии, которые будут использованы для этого, находятся в ведении нашего дочернего общества "НПО автоматики", - рассказал Жерегеля.
Общая численность наименований продукции гражданского назначения, выпускаемой предприятиями отрасли, рассказал глава ОРКК, составляет более 2 тысяч единиц.
100010
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Объединенная ракетно-космическая корпорацияРоскосмосСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Сборочный цех РКЦ Прогресс
Акционирование предприятий Роскосмоса планируют завершить к 2020 году
РИА
Новости
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
Орешкин ожидает быстрого замедления годовой инфляции в России летом
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Развитие технологий будет вызывать торговые войны, считает глава РАН
Петербургский международный экономический форум. День второй. Герхард Шредер на деловом завтраке Nord Stream 2.
"Северный поток — 2" без сомнений построят, заявил Шредер
Лента
новостей
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар
В российском МИД не исключили возможности визита Хафтара
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
В России могут ввести миллионные штрафы для интернет-компаний
Олег Морозов
В Совфеде выступили против расширения "нормандского формата"
Здание Министерства иностранных дел РФ
Захарова сообщила о проблемах с телефонной связью в здании МИД
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Орешкин назвал микрофинансирование ростовщическим хищническим кредитованием
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Чайка рассказал о борьбе за права бизнесменов
На месте взрыва в Линчёпинге, Швеция. 7 июня 2019
Полиция считает, что в Линчепинге могла взорваться бомба
Премьер Саксонии призвал к отмене антироссийских санкций
Кимберлитовая трубка Мир в городе Мирный
Рудник "Мир" в Якутии восстановят к 2030 году, заявил глава республики
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Образование в России не соответствует вызовам рынка труда, считает Голикова
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
Экспорт белорусской нефти приостановлен из-за ситуации с "Дружбой"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21Следствие не попросило об аресте третьего подозреваемого в деле Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
17:13Бизнес и власти должны ориентироваться на действующий закон, заявил Путин
17:13Путин посоветовал бизнесменам не воровать и вести себя прилично
17:12Суд в Киеве запретил российской компании эксплуатацию самолетов "Руслан"
17:11Суд постановил завести уголовные дела на Порошенко, Гройсмана и Шокина
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
Лента новостейМолния