ОРКК увеличит число сотрудников для выполнения плана по диверсификации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. АО "Объединенная ракетно-космическая корпорация" увеличит штат для реализации программы диверсификации производства ракетно-космической отрасли, сообщил РИА Новости генеральный директор корпорации Андрей Жерегеля на Петербургском международном экономическом форуме.

"Новая команда зашла в ОРКК в конце июня прошлого года. На тот момент это была просто управляющая структура для предприятий отрасли. После решения "Роскосмоса" о наделении ОРКК функционалом и компетенцией по диверсификации, коммерциализации и продвижению продукции гражданского назначения, потребовалось увеличение штатной численности сотрудников, выделение направлений диверсификации, разработка стратегии по загрузке высвобождаемых в связи с сокращением гособоронзаказа мощностей отрасли. По сути, весь прошедший год мы занимались именно этим", - сказал Жерегеля.

Год назад в ОРКК осталось всего 15 должностей. Сейчас численность компании выросла до 70 человек. "В этом году советом директоров одобрено повышение штатной численности ОРКК до 120 человек", - сказал глава корпорации.

Сотрудники корпорации займутся развитием приоритетных направлений, к которым относится развитие легкорельсового транспорта, медицины (от производства шприцов до аппаратов для вынашивания младенцев и барокамер), предоставление геоинформационных услуг (использование снимков спутников дистанционного зондирования Земли в интересах сельского и лесного хозяйства, МЧС), изготовление продукции для топливно-энергетических компаний (насосы, компрессоры, задвижки, запорная арматура и т. д.).

"Если говорить о легкорельсовом транспорте, то на сегодняшний день Усть-Катавский вагоностроительный завод полностью загружен заказами на 2019 год, началась опытно-конструкторская работа над низкопольным модульным трамваем, который мы попытаемся по максимуму изготовить из композитных материалов и протестируем на нем технологии машинного зрения. Передовые беспилотные технологии, которые будут использованы для этого, находятся в ведении нашего дочернего общества "НПО автоматики", - рассказал Жерегеля.