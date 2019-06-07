В Совфеде выступили против расширения "нормандского формата"

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Необоснованное расширение круга участников "нормандского формата" приведёт к параличу переговорного процесса, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Киев обратился к Парижу и Берлину с просьбой организовать встречу "нормандской четверки". Это произошло на фоне сделанного ранее заявления партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" о том, что политсила будет добиваться включения США и Великобритании в "нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

"Более чем сомнительное предложение. В нем содержится элемент скрытого недоверия к Франции и Германии, которые пять лет являются участниками нормандского процесса", - сказал Морозов РИА Новости.

По его словам, заявление о необходимости расширения "нормандского формата" нельзя расценивать иначе как "попытку уйти от содержательных проблем в сторону формальных". "Вопрос состоит в том, какую повестку обсуждать - которой нет по вине украинской стороны - а не кто будет её обсуждать", - заявил сенатор.

Он убеждён, что "произвольное" расширение круга участников "неизбежно приведёт к полному параличу процесса в силу решения многочисленных формальных вопросов".