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РИА Новости

В Совфеде выступили против расширения "нормандского формата"

09:42
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Необоснованное расширение круга участников "нормандского формата" приведёт к параличу переговорного процесса, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее газета "Известия" сообщила, что Киев обратился к Парижу и Берлину с просьбой организовать встречу "нормандской четверки". Это произошло на фоне сделанного ранее заявления партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" о том, что политсила будет добиваться включения США и Великобритании в "нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
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"Более чем сомнительное предложение. В нем содержится элемент скрытого недоверия к Франции и Германии, которые пять лет являются участниками нормандского процесса", - сказал Морозов РИА Новости.
По его словам, заявление о необходимости расширения "нормандского формата" нельзя расценивать иначе как "попытку уйти от содержательных проблем в сторону формальных". "Вопрос состоит в том, какую повестку обсуждать - которой нет по вине украинской стороны - а не кто будет её обсуждать", - заявил сенатор.
Он убеждён, что "произвольное" расширение круга участников "неизбежно приведёт к полному параличу процесса в силу решения многочисленных формальных вопросов".
"Почему, кстати, не Белоруссия или Китай? Это имитация решения вопроса и его реальное торпедирование", - заключил Морозов.
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Олег МорозовСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийВеликобританияФранцияГерманияРоссияСШАУкраинаВ мире
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