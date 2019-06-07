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РИА Новости

В Омске женщина убила двухлетнюю дочь, разозлившись из-за крошек

09:31
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НОВОСИБИРСК, 7 июн — РИА Новости. В Омске 28-летняя женщина убила свою двухлетнюю дочь за то, что та накрошила, сообщило областное СУ СК.
По данным ведомства, преступление произошло еще 9 мая, но известно о нем стало только 6 июня, когда подруга подозреваемой сообщила в полицию о пропаже девочки. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".
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Отмечается, что пьяная мать разозлилась на дочь из-за того, что та неаккуратно ела булку.

"(Она. — Прим. ред.) стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате чего ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался", — говорится в сообщении.

После этого ее сожитель вынес тело девочки из дома и спрятал. Через десять дней после убийства он скончался от алкогольной интоксикации. Сейчас следователи ищут место захоронения ребенка.
Женщину задержали. Сначала она отрицала вину, обвиняла в убийстве сожителя, но позднее призналась в содеянном.
Семья состояла на учете как неблагополучная. У женщины остался трехлетний сын.
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