В Омске женщина убила двухлетнюю дочь, разозлившись из-за крошек

НОВОСИБИРСК, 7 июн — РИА Новости. В Омске 28-летняя женщина убила свою двухлетнюю дочь за то, что та накрошила, сообщило областное СУ СК.

По данным ведомства, преступление произошло еще 9 мая, но известно о нем стало только 6 июня, когда подруга подозреваемой сообщила в полицию о пропаже девочки. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Отмечается, что пьяная мать разозлилась на дочь из-за того, что та неаккуратно ела булку.

"(Она. — Прим. ред.) стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате чего ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался", — говорится в сообщении.

После этого ее сожитель вынес тело девочки из дома и спрятал. Через десять дней после убийства он скончался от алкогольной интоксикации. Сейчас следователи ищут место захоронения ребенка.

Женщину задержали. Сначала она отрицала вину, обвиняла в убийстве сожителя, но позднее призналась в содеянном.