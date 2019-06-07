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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Внешние факторы несут риски для рубля, заявил Орешкин

08:59
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Прогноз на текущий год по среднегодовому курсу доллара в 65,1 рубля за доллар пока актуален, но есть риски для национальной валюты в связи с внешними факторами, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Накануне Минэкономразвития сообщило о том, что инфляция в РФ по итогам года может опуститься ниже 4% при стабильном курсе рубля и хорошем урожае.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
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"Если смотреть на сценарий, связанный с резким обострением торговых войн, дополнительных ограничений, это, конечно, несет риски. В целом те цифры, которые у нас есть в прогнозе и по курсу, и по ценам на нефть, как вы видите, мы в принципе выходим на эти цифры сейчас. В августе прогноз будем обновлять. Сейчас большая неопределенность с внешними факторами связана, поэтому будем внимательно на это смотреть", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ.
"Имеются ввиду те риски, которые связаны с внешними факторами. В первую очередь мы видим резкое ухудшение внешней ситуации, мы видим замедление всех опережающих индикаторов по крупнейшим экономикам", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью с Максимом Орешкиным >>
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Петербургский международный экономический форумМаксим ОрешкинРоссияЭкономика
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