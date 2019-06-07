Внешние факторы несут риски для рубля, заявил Орешкин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Прогноз на текущий год по среднегодовому курсу доллара в 65,1 рубля за доллар пока актуален, но есть риски для национальной валюты в связи с внешними факторами, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Накануне Минэкономразвития сообщило о том, что инфляция в РФ по итогам года может опуститься ниже 4% при стабильном курсе рубля и хорошем урожае.

"Если смотреть на сценарий, связанный с резким обострением торговых войн, дополнительных ограничений, это, конечно, несет риски. В целом те цифры, которые у нас есть в прогнозе и по курсу, и по ценам на нефть, как вы видите, мы в принципе выходим на эти цифры сейчас. В августе прогноз будем обновлять. Сейчас большая неопределенность с внешними факторами связана, поэтому будем внимательно на это смотреть", - сказал Орешкин журналистам в кулуарах ПМЭФ.