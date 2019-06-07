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РИА Новости

Министр транспорта рассказал о текущей ситуации с багажом в Шереметьево

08:51
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих перед началом делового завтрака "Сбербанка" на тему "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы" в рамках ПМЭФ-2019
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих перед началом делового завтрака Сбербанка на тему Россия 2024: как совместить стабильность и реформы в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих перед началом делового завтрака "Сбербанка" на тему "Россия 2024: как совместить стабильность и реформы" в рамках ПМЭФ-2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Столичный аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для решения ситуации с обработкой багажа, количество багажа, которое задержано на складе, снижается, и в настоящее время не разобрано около тонны багажа, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево наблюдались с пятницы.
Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ ранее сообщал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.
"Говорят о том, что привлекли дополнительные силы для того, чтобы организовать сортировку багажа и его оперативную обработку. Говорят, что количество багажа, которое задержано на складе, снижается. Сейчас около тонны багажа не разобрано", - сообщил Дитрих в пятницу в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, что докладывает аэропорт о ситуации с багажом.
Выгрузка багажа в аэропорту Шереметьево в Москве
5 июня, 17:12
Объединение пассажиров обратилось к Чайке из-за проблем с выдачей багажа
Гендиректор авиагавани Михаил Василенко сообщал, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
Буксировщики багажа в аэропорту Шереметьево в Москве
3 июня, 18:03
В Шереметьево пообещали решить проблемы с выдачей багажа к концу июня
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Евгений ДитрихШереметьево (аэропорт)Общество
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