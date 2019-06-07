Министр транспорта рассказал о текущей ситуации с багажом в Шереметьево

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Столичный аэропорт Шереметьево привлек дополнительные силы для решения ситуации с обработкой багажа, количество багажа, которое задержано на складе, снижается, и в настоящее время не разобрано около тонны багажа, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево наблюдались с пятницы.
Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу июня. Минтранс РФ ранее сообщал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.
"Говорят о том, что привлекли дополнительные силы для того, чтобы организовать сортировку багажа и его оперативную обработку. Говорят, что количество багажа, которое задержано на складе, снижается. Сейчас около тонны багажа не разобрано", - сообщил Дитрих в пятницу в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос, что докладывает аэропорт о ситуации с багажом.
Гендиректор авиагавани Михаил Василенко сообщал, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов.
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