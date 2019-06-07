Трамп назвал генсека НАТО своим самым большим фанатом

Германия и НАТО: что у многих на уме, у левых на языке

Немецкие левые и "зеленые", похоже, опережают события. Или их предугадывают. Во всяком случае, их антинатовская и антиамериканская риторика все больше по душе мыслящим гражданам с активной позицией. Впрочем, и официальный Берлин преподносит Вашингтону сюрпризы.