Трамп назвал генсека НАТО своим самым большим фанатом

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг является его самым большим поклонником. Также он рассказал, что у него прекрасные отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Президент оценил отношения с членами НАТО и отметил, что бюджет альянса резко вырос при его президентстве.
"Если посмотреть на поступления средств в бюджет НАТО за последние 15 лет, то увидите резкое снижение. А теперь (поступления) резко увеличились. Секретарь Столтенберг, наверное, самый большой фанат Трампа… На днях он выступил с речью. Он сказал, что без Дональда Трампа, вероятно, и не было бы никакого НАТО", - заявил президент в интервью телеканалу Fox News.
Он отметил, что другие страны направили уже более 100 миллиардов долларов в бюджет Альянса.
8 апреля, 12:52Германия и НАТО: что у многих на уме, у левых на языкеНемецкие левые и "зеленые", похоже, опережают события. Или их предугадывают. Во всяком случае, их антинатовская и антиамериканская риторика все больше по душе мыслящим гражданам с активной позицией. Впрочем, и официальный Берлин преподносит Вашингтону сюрпризы.
Президент также отметил недостаточный вклад Германии. "Германия платит только 1%, они должны платить гораздо больше. Только вдумайтесь – всего 1%. Получается, мы защищаем Германию, а они пользуются нами", - заявил Трамп. "Я вчера встречался с Ангелой Меркель, которая мне весьма нравится. У нас с ней отличные отношения. Люди думают, что у нас нехорошие отношения, но это не так".
"Она даже улыбается, когда я говорю ей, что Германия должна платить больше. Она посмеивается, потому что годами им сходило это с рук", - заявил президент.
Ранее страны альянса обязались повысить расходы на оборону до 2% ВВП. Львиную долю бюджета НАТО составляют расходы США, и Трамп неоднократно критиковал союзников за это.