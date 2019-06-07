Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина"

Парламентарий отметил, что в Европе цена на голубое топливо находится на самом низком уровне за последние три года, а на Украине в это время она только растет и не является рыночной.

"Это искусственно установленная цена постановлением власти. Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают свое постановление от 26 апреля 2017 года, где они сами установили минимальные цены на газ, и тем самым решением руководствуется "Нафтогаз", — пояснил Ляшко.

Он добавил, что несмотря на то, что "Нафтогаз" — государственная компания, власти заявляют, что не знают, "чем она занимается". Депутат подчеркнул, что руководство "Нафтогаза" выплачивает себе огромные премии и выводит их в офшоры, но Киев при этом заявляет, что ничего не может с этим сделать и не может вернуть украденные деньги, а также управлять "Нафтогазом", и вообще не понимает, как формируется цена.

"А у меня тогда вопрос: есть ли вообще власть на Украине? Если вы не управляете госкомпаниями, где вы можете назначать руководство, если вы не руководите процессами, для чего вы нужны? Поэтому я считаю, что это чистый обман людей, это доказательство того, что цена несправедлива. Но откуда она взялась? Она же не с неба упала. Она взялась с меморандума с Международным валютным фондом", — сказал он.

Ляшко напомнил, что в сериале "Слуга народа" персонаж Зеленского президент Василий Голобородько в грубой форме разорвал сотрудничество с МВФ, однако настоящий действующий президент Украины недавно встретился с миссией фонда и заверил, что сотрудничество продолжится.