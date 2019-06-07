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РИА Новости

Ляшко рассказал, как Киев обманул украинцев с газом

07:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДенежные купюры Украины и квитанция за оплату коммунальных услуг
Денежные купюры Украины и квитанция за оплату коммунальных услуг
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украинские власти обманывают граждан страны с ценами на газ и причинами их повышения, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в эфире телеканала "112 Украина".
Парламентарий отметил, что в Европе цена на голубое топливо находится на самом низком уровне за последние три года, а на Украине в это время она только растет и не является рыночной.
"Это искусственно установленная цена постановлением власти. Когда власти рассказывают, что не знают, как формируется цена, пускай прочитают свое постановление от 26 апреля 2017 года, где они сами установили минимальные цены на газ, и тем самым решением руководствуется "Нафтогаз", — пояснил Ляшко.
Он добавил, что несмотря на то, что "Нафтогаз" — государственная компания, власти заявляют, что не знают, "чем она занимается". Депутат подчеркнул, что руководство "Нафтогаза" выплачивает себе огромные премии и выводит их в офшоры, но Киев при этом заявляет, что ничего не может с этим сделать и не может вернуть украденные деньги, а также управлять "Нафтогазом", и вообще не понимает, как формируется цена.
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"А у меня тогда вопрос: есть ли вообще власть на Украине? Если вы не управляете госкомпаниями, где вы можете назначать руководство, если вы не руководите процессами, для чего вы нужны? Поэтому я считаю, что это чистый обман людей, это доказательство того, что цена несправедлива. Но откуда она взялась? Она же не с неба упала. Она взялась с меморандума с Международным валютным фондом", — сказал он.
Ляшко напомнил, что в сериале "Слуга народа" персонаж Зеленского президент Василий Голобородько в грубой форме разорвал сотрудничество с МВФ, однако настоящий действующий президент Украины недавно встретился с миссией фонда и заверил, что сотрудничество продолжится.
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Правительство Украины 19 октября 2018 года приняло решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5 процента в рамках договоренностей и требований МВФ. Новая цена составляет 8,5 тысячи гривен (306,7 долларов) за тысячу кубометров. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60 процентов, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.
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Ситуация на УкраинеОлег ЛяшкоМВФУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А чего так всем тут смешно? У с Украиной много общего, например : нас убеждают, что инфляция 3 - 4 процента, а бензин дорожает на 20 с лишним, и никто не в курсе почему.
7 июня, 08:37
uri-67
12100024
Никто никого на Украине не обманывал, они сами обманываться рады!!!
7 июня, 07:22
Alex Ander
2630001
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