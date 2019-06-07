Ветеран из Курска после жалобы вновь будет получать поздравления от Путина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Ветеран труда из Курска 92-летняя Зинаида Самойлова, которая переживала, что ее перестал поздравлять с Днем Победы президент, вновь будет получать поздравления с 9 мая от главы государства, заявил врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

В мае в Instagram администрации Курской области сообщалось, что Зинаида Самойлова из Курска переживала, что перестала получать поздравления с Днем Победы от президента и обратилась за помощью к Роману Старовойту.

"Я лично приезжал ее поздравлял. Получилось так, что у нас в военкомате потерялось дело уважаемого ветерана. Этот вопрос урегулировали. В преддверии Дня Победы я приехал и лично поздравил от имени администрации Курской области", - рассказал Старовойт в интервью РИА Новости на ПМЭФ.

Врио губернатора региона отметил, что вопрос держит на контроле и в следующем году ветеран получит поздравления от президента.