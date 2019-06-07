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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Амурский судозавод в течение двух лет ждет докапитализация

06:47
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкАмурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 7 июн — РИА Новости. Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в ОСК) в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края будет докапитализирован в течение этого и следующего годов, сообщает краевое правительство.
Отмечается, что вопрос докапитализации и загрузки АСЗ обсуждался с президентом Объединенной судостроительной корпорации Алексеем Рахмановым на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По данным краевого правительства, объем необходимых дополнительных вливаний в ПАО "АСЗ" ранее оценивался в 10,5 миллиарда рублей, из которых сумма задолженности завода перед АО "ОСК" составляет 3,4 миллиарда рублей. Дополнительно в мае этого года краевые власти направили в Минпромторг России письмо с предложением увеличить объем финансирования не менее чем на 8,6 миллиарда рублей.
"Вопрос с источниками докапитализации решили. Один из них – это участие в госпрограмме судостроения. Сейчас просчитываем, сколько сможем докапитализировать в этом году, а сколько в следующем. Но однозначно, что это будет", - приводятся в сообщении слова Рахманова.
Вывеска на здании Объединенной судостроительной корпорации в Москве
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Рахманов отметил, что основная же часть финансирования для оздоровления предприятия поступит в следующем году.
Он также отметил, что в скором времени будет решен вопрос о переносе сроков сдачи паромов для Сахалина на 2020-2021 годы. Для этого со стороны заказчика необходимо дополнительное финансирование. Однако государственная транспортная лизинговая компания, которая выступает заказчиком строительства, отказывалась вкладывать дополнительные средства в достройку паромов.
"Я уверен, что мы найдем с ними понимание в этом вопросе. Тем более, что заказчик сам повлиял на принятие определенных решений, которые привели к отсрочке", - сказал Рахманов.
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Ранее сообщалось, что завод строит два парома для сообщения острова Сахалин с материковой частью России. В декабре 2019 года оба парома планировалось передать заказчику. На необходимость увеличить сроки повлияли наложенные на ОСК санкции США и ЕС, а также кадровые вопросы.
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре — крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке. Он работает с 1936 года. Всего за историю завода было построено 270 судов и кораблей, в том числе атомные подлодки.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Амурский судостроительный заводОбъединенная судостроительная корпорацияХабаровский крайЭкономика
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