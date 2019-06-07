Губернатор Приморья сообщил об увеличении финансирования столицы ДФО

С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Владивосток, став столицей ДФО, получил еще 8 миллиардов рублей к бюджету, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью РИА Новости в рамках Владивосток, став столицей ДФО, получил еще 8 миллиардов рублей к бюджету, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин в 2018 году подписал указ "О внесении изменения в перечень федеральных округов", согласно которому центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска стал Владивосток.

"Для нашего города нужно время, чтобы почувствовать (изменения). Мы с Минвостокразвития, с той работой, которую проводил полпред (президента РФ в ДФО), значительно увеличили финансирование Владивостока, мы к его бюджету добавили практически 8 миллиардов рублей, это 60%, чего никогда (раньше) не было", - сказал Кожемяко.

По его словам, Минвостокразвития выделило деньги на дороги, строительство детских садов, ремонт фасадов, строительство стоянок, вся эта работа должна проводиться поэтапно. В том числе парковки начнут строить в этом году.

"Этот год стартовый. И мы реализацию проектов по дорогам начнем во второй половине июля… Сегодня это чистый город, за которым ухаживают. Каждый год Владивосток будет меняться в лучшую сторону. Сегодня сформирована команда, которая нацелена на это. Мы стараемся помочь ей", - сказал губернатор.