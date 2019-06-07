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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Губернатор Приморья рассказал, над чем работает делегация региона на ПМЭФ

05:42
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Делегация Приморья на Петербургском международном экономическом форуме работает над заключением соглашений в области сельского хозяйства, создания экспортного центра и над привлечением инвесторов, сообщил глава региона Олег Кожемяко в интервью РИА Новости.
Он отметил, что самая важная работа на ПМЭФ - определиться в векторе развития, посмотреть, что нужно сделать, чтобы регион не отставал от курса, заданного президентом.
"Мы работаем еще по договорам, по подписанию соглашений, которые дают перспективы развитию экономики Приморья. Для нас важны вопросы создания и условий экспортного центра как механизма, который позволит реализовать сельскохозяйственную продукцию. Для нас важно, чтобы это была и продукция пчеловодства, и молочного животноводства, и все, что выращивается сегодня на приморской земле. Это вопросы, связанные с глубокой лесопереработкой", - сказал Кожемяко.
По его словам, также регион на форуме работает над привлечением инвесторов в крупные проекты на территории Приморья. Значимым стало подписание с КНР соглашения о строительстве молочных комбинатов в Приморье.
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"Это важнейший проект, и рынок сбыта, который есть у Китая, позволяет видеть хорошие перспективы. А молочное животноводство - это круглогодичный цикл, занятость, вопросы сельских территорий. Здесь (представители Приморья) работают по разным направлениям: туризму, экономике. После этого мы проанализируем и будем продолжать работать с теми инвестсоглашениями, которые здесь заключили", - добавил Кожемяко.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Олег КожемякоПриморский крайЭкономика
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