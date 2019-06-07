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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Власти Приморья обсуждают поставки сельхозпродукции из КНДР

05:33
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С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Власти Приморья обсуждают поставки из КНДР сельхозпродукции и задействования мощностей северокорейского порта Раджин, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.
"У нас никогда не было проблем в отношениях с КНДР, это исторически хорошо сложившиеся отношения, у нас они были и когда руководителем был товарищ Ким Ир Сен, и товарищ Ким Чен Ир, и новый руководитель Ким Чен Ын. Мы всегда их поддерживали. И проекты, которые могут быть реализованы, по поставкам из Кореи, в том числе сельхозпродукции – яблок, иные проекты – перспективное строительство автодорожного моста, чем занимается Минвостокразвития, вопросы задействования мощностей порта Раджин, которые вне санкции находятся, – это перспективы, которые обсуждались и сейчас будут продолжать работать", - сказал Кожемяко.
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По его словам, решения о санкциях не могли изменить исторически сложившиеся хорошие отношения региона с КНДР. "Мы будем их продолжать", - добавил губернатор.
Приморский край - единственный регион России, который граничит с КНДР. Граница проходит по реке Туманная. Единственный способ пересечь границу - железнодорожный мост, который соединяет северокорейскую особую экономическую зону Расон с Хасанским районом Приморья. Железная дорога соединяет северокорейский порт Раджин и Уссурийск. В апреле Кожемяко заявил, что в России подготовят технико-экономическое обоснование по проекту автомобильного моста в КНДР через реку Туманная. По его словам, мост - один из проектов сотрудничества, которые обсуждались во Владивостоке во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Олег КожемякоКНДРПриморский крайЭкономика
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