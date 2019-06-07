Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украина сейчас полностью зависит от связей с Россией и неспособна от них отказаться, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала Украина сейчас полностью зависит от связей с Россией и неспособна от них отказаться, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne

В частности, он говорил о зависимости Киева от российского топлива.

"Украина закупает российский уголь через Беларусь, российский газ через Европу и ТВЭЛы у Российской Федерации напрямую. У нас сегодня существует прямая зависимость от России, и если бы она хотела, то могла бы, мягко говоря, повлиять на энергетическую безопасность целого государства. Мы пока не можем обойтись без их ТВЭЛов, газа и угля. Мы у них даже запчасти покупаем для наших некоторых видов вооружения", — сказал Спивак.

Он отметил, что значительное число украинских облэнерго принадлежат российским компаниям, которые могут одним движением устроить "катастрофу" на Украине.

"Они только винтик выключат, и трагедия может наступить, даже технологическая или техногенная катастрофа. Мы арсеналы защитить не можем, а как ТЭЦ и облэнерго защитить? Мы сегодня не соответствуем современным технологическим нормам защиты собственного государства", — считает политик.

Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

Москва, в свою очередь, также ввела экономические ограничения, но не раз подчеркивала, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия Киева. Тем не менее Украина продолжает расширять санкционные списки.

В ответ на очередное такое расширение Россия с 1 июня ограничила экспорт на Украину угля, бензина, дизтоплива и сжиженных газов (их можно поставлять только по специальным разрешениям), а экспорт нефти, этана, бутана, этилена и других нефтепродуктов, а также многих видов продукции машиностроения, легкой промышленности, труб, бумаги и картона, одежды и обуви — полностью запретила.