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РИА Новости

Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы

05:19
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Украина сейчас полностью зависит от связей с Россией и неспособна от них отказаться, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
В частности, он говорил о зависимости Киева от российского топлива.
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"Украина закупает российский уголь через Беларусь, российский газ через Европу и ТВЭЛы у Российской Федерации напрямую. У нас сегодня существует прямая зависимость от России, и если бы она хотела, то могла бы, мягко говоря, повлиять на энергетическую безопасность целого государства. Мы пока не можем обойтись без их ТВЭЛов, газа и угля. Мы у них даже запчасти покупаем для наших некоторых видов вооружения", — сказал Спивак.
Он отметил, что значительное число украинских облэнерго принадлежат российским компаниям, которые могут одним движением устроить "катастрофу" на Украине.
"Они только винтик выключат, и трагедия может наступить, даже технологическая или техногенная катастрофа. Мы арсеналы защитить не можем, а как ТЭЦ и облэнерго защитить? Мы сегодня не соответствуем современным технологическим нормам защиты собственного государства", — считает политик.
Экономические отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2015 году, когда украинский кабмин принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.
Москва, в свою очередь, также ввела экономические ограничения, но не раз подчеркивала, что отменит запреты в ответ на аналогичные действия Киева. Тем не менее Украина продолжает расширять санкционные списки.
В ответ на очередное такое расширение Россия с 1 июня ограничила экспорт на Украину угля, бензина, дизтоплива и сжиженных газов (их можно поставлять только по специальным разрешениям), а экспорт нефти, этана, бутана, этилена и других нефтепродуктов, а также многих видов продукции машиностроения, легкой промышленности, труб, бумаги и картона, одежды и обуви — полностью запретила.
Кроме того, с ноября 2015 года Киев прекратил покупать у России газ, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. При этом некоторые чиновники и политики отмечали, что такой газ обходится Украине значительно дороже прямых поставок из России. Что касается угля, то из-за конфликта в Донбассе украинские власти потеряли доступ к большинству шахт, а те, что остались под их контролем, добывают нерентабельные газовые угли. Поэтому Киеву приходится импортировать уголь, причем в основном из России: в 2018 году поставки российского угля составили более 15 миллионов тонн.
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Популярные комментарии
В открытую плюют в лицо России,они с нами что хотят,то и делают"Здесь читаю,здесь не читаю,здесь рыбу заворачиваю"А премьер наш уже пообещал транзит им сохранить. Пора бы уж нашему руководству "либо крест снять,либо штаны надеть"А то всех ругают за двойные стандарты,а сами запчасти к их оружию поставляют,и при этом кричат,что киев не хочет остановить убийство детей и мирных жителей на Донбассе.
7 июня, 07:04
Галина Ковалева
3900104
Они нашим смертям радуются в соцсетях, перекрывайте всё уже давно!!!
7 июня, 07:49
sergeyleshchov
3400000
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