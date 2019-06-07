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РИА Новости

В Wikileaks сообщили о переносе слушаний по делу об экстрадиции Ассанжа

05:05
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне. Архивное фото
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Участники акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа у здания Вестминстерского мирового суда в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Слушания по делу об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа в лондонском суде перенесены на 14 июня, сообщает Wikileaks.
"Первые слушания по существу относительно экстрадиции (Ассанжа – ред.) в США, первоначально запланированные на 12 июня, перенесены на 14 июня", - говорится в заявлении организации в Twitter.
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Отмечается, что слушания пройдут в магистратском суде лондонского района Белмарш. О причинах переноса заседания не сообщается.
Ранее WikiLeaks сообщила, что Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш, где он содержится после задержания из-за ухудшения состояния здоровья.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Главным вопросом процесса является решение кому выдавать Ассанжа: Швеции или США.
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