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РИА Новости

Павел Дуров на месяц отказался от еды

03:26
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CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды. Об этом он заявил в своем канале.
По словам Дурова, за последние 15 лет он не употреблял алкоголь, кофеин, мясо, таблетки и фастфуд, и в плане здоровья у него были хорошие результаты. Год назад он исключил из рациона глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу, чтобы "достичь более высокой производительности и ясности мышления", а также укрепить силу воли и самодисциплинироваться, а этом мае стал есть только рыбу и морепродукты.

"В этом месяце я пробую кое-что более радикальное и совсем не буду принимать пищу. Последние шесть дней я сидел на одной воде и пока чувствую себя отлично", — написал Дуров, добавив, что такая мера позволит ему добиться еще большей ясности мышления и продуктивности.

Он признал, что из-за такой диеты может потерять мышечную массу, но зато, по его мнению, в голову могут прийти новые идеи для мессенджера.
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Павел ДуровОбщество
Популярные комментарии
То что у него крыша протекает давно понятно
7 июня, 05:20
Knyaz X
751210018
) Как не странно, но полностью голодающие, причём Все, как раз и отмечают при этом ясность ума и повышенную работоспособность. Некоторые, которые в теме, в этом состоянии разгребают годами накопившуюся работу)
7 июня, 04:51
Даша Лисовская
38460125
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