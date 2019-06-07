Павел Дуров на месяц отказался от еды

По словам Дурова, за последние 15 лет он не употреблял алкоголь, кофеин, мясо, таблетки и фастфуд, и в плане здоровья у него были хорошие результаты. Год назад он исключил из рациона глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу, чтобы "достичь более высокой производительности и ясности мышления", а также укрепить силу воли и самодисциплинироваться, а этом мае стал есть только рыбу и морепродукты.