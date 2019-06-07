"Союзмультфильм" ведет переговоры с Китаем о продаже нового "Простоквашино"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" ведет переговоры с Китаем по поводу продажи первого сезона мультфильма "Возвращение в Простоквашино", летом его также представят на анимационном рынке в Анси, сообщила РИА Новости в кулуарах Студия "Союзмультфильм" ведет переговоры с Китаем по поводу продажи первого сезона мультфильма "Возвращение в Простоквашино", летом его также представят на анимационном рынке в Анси, сообщила РИА Новости в кулуарах ПМЭФ председатель правления учреждения Юлиана Слащева.

Новые серии легендарного мультсериала студия начала выкладывать весной 2018 года в социальных сетях "Одноклассники" и "ВКонтакте", а также на платформе сайта Кино Mail.Ru. В конце мая того же года "Союзмультфильм" запустил официальный YouTube-канал, где теперь публикуются новые эпизоды.

"У нас есть большие планы по международным продажам "Простоквашино". Мы ведем переговоры с Китаем, со стороны стран Восточной Европы также видим большой интерес. Единственное их пожелание - большее количество серий. Сейчас их 15. Планируется, что до середины следующего года будет создано 30. Международные коллеги хотели бы покупать сезон целиком, просят ускорить производство", - сказала Слащева.

По ее словам, зарубежные страны готовы покупать мультфильм, они понимают его юмор и считают проект интересным и современным.

"Ближайшая точка, где мы покажем его - это анимационный рынок в Анси", - заключила собеседница агентства.