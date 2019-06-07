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РИА Новости

Защита подаст апелляцию на приговор россиянке Осиповой в США

03:01
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УИЧИТО (штат Канзас, США), 6 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Защита будет подавать апелляцию на приговор россиянке Богдане Осиповой, заявила РИА Новости профессор Университета имени Вашингтона в Сент-Луисе Татьяна Якушева, которая занимается общественной поддержкой Осиповой.
"Адвокат сказал, что будет подавать апелляцию", - сказала Якушева.
Адвокат Джошуа Лоутер (Joshua Lowther) пока не ответил на просьбу РИА Новости о комментарии.
Ранее Осипова получила семь лет тюрьмы в США по обвинению в похищении собственных детей у американского мужа и вымогательстве.
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Осипова покинула США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли, немного позднее у нее родился третий ребенок. Брайан Мобли добился в американском суде развода и решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с Осиповой детьми. Суд в США предписал вернуть детей в Америку. Осипова в сентябре 2017 году приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но это не было сделано. Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой.
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