Мексика планирует разместить на южной границе шесть тысяч нацгвардейцев

Национальная гвардия "имеет задачу региональной координации, это южная граница, и мы объяснили, что шесть тысяч человек будут размещены там", - сказал министр журналистам.

Ранее Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, заявил президент США. Сейчас стороны ведут в Вашингтоне пока безрезультатные переговоры по этой теме.