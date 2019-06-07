Мать Осиповой заявила, что над ее дочерью издевались во время ареста

УИЧИТО (штат Канзас, США), 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Мать россиянки Богданы Осиповой Юлиана Филипюк заявила РИА Новости, что здоровью ее дочери нанесен огромный вред в тюрьме в США.
Ранее Осипова получила семь лет тюрьмы в США по обвинению в похищении собственных детей у американского мужа и вымогательстве.
"Мало того, что во время ареста над ней издевались, они нанесли ужасный вред ее здоровью", - сказала она РИА Новости.
По ее словам, Осипову медикаментозным путем сделали недееспособной на какое-то время, а впоследствии восемь месяцев лечили. "У Богданы до сих пор потеря памяти", - уверяет мать.
27 апреля, 11:47Путин назвал приговор Бутиной беспределом
"Я очень ей горжусь", - добавила Филипюк.
Сама Осипова заявила на суде, что она едва не погибла во время заключения. Прокурор высмеял Осипову и заявил, что родственники "продвигают теории о том, что ее кто-то отравил".
Осипова покинула США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли, немного позднее у нее родился третий ребенок. Брайан Мобли добился в американском суде развода и решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с Осиповой детьми. Суд в США предписал вернуть детей в Америку. Осипова в сентябре 2017 году приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но это не было сделано. Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой.