Родственники Осиповой намерены продолжить борьбу за ее освобождение в США

УИЧИТО (штат Канзас, США), 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Родственники россиянки Родственники россиянки Богданы Осиповой продолжат бороться за ее освобождение в США, заявили РИА Новости ее мать и тетя, назначенная российским судом опекуном троих детей россиянки.

Ранее Осипова получила семь лет тюрьмы в США по обвинению в похищении собственных детей у американского мужа и вымогательстве.

"У нас есть желание дальше бороться за ее освобождение", - сказала Елена Полякова, которую российский суд назначил опекуном старшего сына Осиповой от первого брака и двух девочек от второго брака с гражданином США Брайаном Мобли.

"Как я могу пойти против государства? Государство закрыло границу и считает, что российские дети должны здесь жить", - заявила она, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли она помогать "возвращению" детей в США.

Мать Богданы Осиповой Юлиана Филипюк в свою очередь сообщила РИА Новости, что будет надеяться на апелляцию.

"Да, конечно", - ответила она на вопрос, будет ли подана апелляция.