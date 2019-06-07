Родственники Осиповой намерены продолжить борьбу за ее освобождение в США

УИЧИТО (штат Канзас, США), 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Родственники россиянки Богданы Осиповой продолжат бороться за ее освобождение в США, заявили РИА Новости ее мать и тетя, назначенная российским судом опекуном троих детей россиянки.
Ранее Осипова получила семь лет тюрьмы в США по обвинению в похищении собственных детей у американского мужа и вымогательстве.
"У нас есть желание дальше бороться за ее освобождение", - сказала Елена Полякова, которую российский суд назначил опекуном старшего сына Осиповой от первого брака и двух девочек от второго брака с гражданином США Брайаном Мобли.
"Как я могу пойти против государства? Государство закрыло границу и считает, что российские дети должны здесь жить", - заявила она, отвечая на вопрос РИА Новости, будет ли она помогать "возвращению" детей в США.
Мать Богданы Осиповой Юлиана Филипюк в свою очередь сообщила РИА Новости, что будет надеяться на апелляцию.
"Да, конечно", - ответила она на вопрос, будет ли подана апелляция.
Осипова покинула США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли, немного позднее у нее родился третий ребенок. Брайан Мобли добился в американском суде развода и решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с Осиповой детьми. Суд в США предписал вернуть детей в Америку. Осипова в сентябре 2017 году приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но это не было сделано. Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой.