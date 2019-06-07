Отчим Богданы Осиповой назвал процесс над ней в США "чудовищным судилищем"

УИЧИТО (штат Канзас, США), 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Отчим гражданки РФ Отчим гражданки РФ Богданы Осиповой , получившей в США семь лет тюрьмы за "похищение" собственных детей, Антони Филипюк назвал суд над ней "судилищем", а назначенный ей срок — наказанием для детей, оставшихся без матери.

"Это не суд, а судилище. Это чудовищное судилище", - сказал Филипюк РИА Новости.

"Это не для нее наказание, а для деток, которых она оставила... на две недели", - добавил он.

Осипова в суде заявила, что готова отказаться от гражданства США и вернуться в Россию.

Судья заявил, что эти слова Осиповой свидетельствуют о том, что она не хочет возвращать детей в США. Он приговорил ее к 84 месяцам тюрьмы при 87 месяцах максимально рекомендованного срока.

По словам отчима, он не мог повлиять на Осипову после того, как она была задержана после возвращения в США с намерением уладить спор о детях с мужем.

"Мы не могли побороть девочку, потому что она горела негодованием", - сказал он.

Ранее присяжные признали Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства.