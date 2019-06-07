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РИА Новости

Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию

01:27
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УИЧИТО (штат Канзас, США), 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Осужденная в США за вывоз детей в РФ россиянка Богдана Осипова заявила, что готова отказаться от гражданства США и вернуться в Россию.
"Я готова отказаться от гражданства США. Мне жаль, что я стала гражданкой США", - сказала Осипова.
По ее словам, она готова "вернуться домой в Россию и жить со своими детьми".
Судья заявил, что эти слова Осиповой свидетельствуют о том, что она не хочет возвращать детей в США. Он приговорил Осипову к семи годам тюрьмы и поставил условием ее освобождения под надзор на три года возвращение детей в США.
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Осипова покинула США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли, немного позднее у нее родился третий ребенок. Брайан Мобли добился в американском суде развода и решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с Осиповой детьми. Суд в США предписал вернуть детей в Америку. Осипова в сентябре 2017 году приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но это не было сделано. Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой.
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