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РИА Новости

Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа

01:23
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УИЧИТО (штат Канзас, США), 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Cуд в США отказался принять заявления российской гражданки Богданы Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа, которого она покинула в 2014 году.
Вместо этого суд обвинил ее в манипуляциях и воспрепятствовании правосудию.
Судья Эрик Мелгрен назвал "трагедией" проблему домашнего насилия, но заявил, что не будет принимать во внимание заявления Осиповой, поскольку она не подтвердила их в ходе процесса.
Осипова в последнем слове заявила, что является жертвой домашнего насилия. "Я не могу принять это к сведению", - сказал судья.
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По словам судьи, он был "поражен", что Осипова не представила доказательств насилия в ходе процесса.
"Я не придаю этим обвинениям никакого значения, потому что она, имея возможность доказать их, решила этого не делать", - сказал судья. "Ее (Осиповой - ред.) поведение в отношении данного суда было сопряжено с воспрепятствованием (правосудию - ред.) и манипуляцией", - добавил он.
Ранее присяжные признали Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства. Судья Эрик Мелгрен назначил Осиповой три года тюрьмы за похищение и по семь лет тюрьмы за каждый эпизод вымогательства. Все сроки она будет отбывать одновременно с учетом уже отбытых 22 месяцев.
Осипова покинула США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли, немного позднее у нее родился третий ребенок. Брайан Мобли добился в американском суде развода и решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с Осиповой детьми. Суд в США предписал вернуть детей в Америку. Осипова в сентябре 2017 году приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но это не было сделано. Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой.
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