Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа

УИЧИТО (штат Канзас, США), 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Cуд в США отказался принять заявления российской гражданки Cуд в США отказался принять заявления российской гражданки Богданы Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа, которого она покинула в 2014 году.

Вместо этого суд обвинил ее в манипуляциях и воспрепятствовании правосудию.

Судья Эрик Мелгрен назвал "трагедией" проблему домашнего насилия, но заявил, что не будет принимать во внимание заявления Осиповой, поскольку она не подтвердила их в ходе процесса.

Осипова в последнем слове заявила, что является жертвой домашнего насилия. "Я не могу принять это к сведению", - сказал судья.

По словам судьи, он был "поражен", что Осипова не представила доказательств насилия в ходе процесса.

"Я не придаю этим обвинениям никакого значения, потому что она, имея возможность доказать их, решила этого не делать", - сказал судья. "Ее (Осиповой - ред.) поведение в отношении данного суда было сопряжено с воспрепятствованием (правосудию - ред.) и манипуляцией", - добавил он.

Ранее присяжные признали Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства. Судья Эрик Мелгрен назначил Осиповой три года тюрьмы за похищение и по семь лет тюрьмы за каждый эпизод вымогательства. Все сроки она будет отбывать одновременно с учетом уже отбытых 22 месяцев.