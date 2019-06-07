Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку

УИЧИТО (штат Канзас, США), 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший муж россиянки Богданы Осиповой потребовал от суда в США приговорить мать его детей к максимальному сроку.
"Если ее отпустят сколько-нибудь вскоре, это, по моему мнению, не будет давать нам преимуществ", - сказал муж обвиняемой Брайан Мобли, имея в виду себя и своих общих с Осиповой детей.
"Зная, что она будет далеко на протяжении долгого времени, даст мне надежду... вернуть детей", - добавил Мобли.
Судья приговорил Осипову к семи годам при максимально рекомендованном конгрессом сроке в семь лет и три месяца.
Ранее присяжные признали Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства. Судья Эрик Мелгрен назначил Осиповой три года тюрьмы за похищение и по семь лет тюрьмы за каждый эпизод вымогательства. Все сроки она будет отбывать одновременно с учетом уже отбытых 22 месяцев.
Осипова покинула США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли, немного позднее у нее родился третий ребенок. Брайан Мобли добился в американском суде развода и решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с Осиповой детьми. Суд в США предписал вернуть детей в Америку. Осипова в сентябре 2017 году приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но это не было сделано. Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой.