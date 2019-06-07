Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку

УИЧИТО (штат Канзас, США), 7 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Бывший муж россиянки Бывший муж россиянки Богданы Осиповой потребовал от суда в США приговорить мать его детей к максимальному сроку.

"Если ее отпустят сколько-нибудь вскоре, это, по моему мнению, не будет давать нам преимуществ", - сказал муж обвиняемой Брайан Мобли, имея в виду себя и своих общих с Осиповой детей.

"Зная, что она будет далеко на протяжении долгого времени, даст мне надежду... вернуть детей", - добавил Мобли.

Судья приговорил Осипову к семи годам при максимально рекомендованном конгрессом сроке в семь лет и три месяца.

Ранее присяжные признали Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства. Судья Эрик Мелгрен назначил Осиповой три года тюрьмы за похищение и по семь лет тюрьмы за каждый эпизод вымогательства. Все сроки она будет отбывать одновременно с учетом уже отбытых 22 месяцев.