Зеленский поручил вывезти десять детей из Грузии на президентском самолете

"Мы выражаем благодарность грузинской стороне за оперативное реагирование и решение всех вопросов, связанных с возвращением украинских детей на родину. Нам была предоставлена полная возможность общения с детьми", — заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба после встречи с заместителями Генерального прокурора Грузии, министра внутренних дел и представителями правительства.