Зеленский поручил вывезти десять детей из Грузии на президентском самолете

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить на президентском самолете десять детей, которые были с задержанной в Грузии украинской гражданкой Юлией Сусляк, сообщается на сайте администрации главы государства.
"Мы выражаем благодарность грузинской стороне за оперативное реагирование и решение всех вопросов, связанных с возвращением украинских детей на родину. Нам была предоставлена полная возможность общения с детьми", — заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба после встречи с заместителями Генерального прокурора Грузии, министра внутренних дел и представителями правительства.
Ранее в Грузии Сусляк обвинили в торговле детьми. В апреле этого года женщину задержала полиция. Правоохранителей насторожило, что четверо из десяти детей, с которыми Сусляк прилетела в Тбилиси рейсом из Москвы, родились в 2017 году.