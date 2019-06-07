Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T07:40Z
https://ria.ru/20190607/1555348694.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155484/55/1554845583_0:0:1043:587_1036x0_80_0_0_e83b2884affaab717e8632f8d8dbc111.jpg
РИА Новости

Зеленский поручил вывезти десять детей из Грузии на президентском самолете

00:38
55806
CC BY 4.0 / администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / администрация президента Украины /
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил отправить на президентском самолете десять детей, которые были с задержанной в Грузии украинской гражданкой Юлией Сусляк, сообщается на сайте администрации главы государства.
"Мы выражаем благодарность грузинской стороне за оперативное реагирование и решение всех вопросов, связанных с возвращением украинских детей на родину. Нам была предоставлена полная возможность общения с детьми", — заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба после встречи с заместителями Генерального прокурора Грузии, министра внутренних дел и представителями правительства.
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве
Вчера, 17:15
Зеленский ответил на петицию с требованием о своей отставке
Ранее в Грузии Сусляк обвинили в торговле детьми. В апреле этого года женщину задержала полиция. Правоохранителей насторожило, что четверо из десяти детей, с которыми Сусляк прилетела в Тбилиси рейсом из Москвы, родились в 2017 году.
4787122135
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийГрузияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Лента
новостей
СК возбудил дело по факту беременности малолетней девочки в Подмосковье
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Тюменский врач спас ребенка на борту самолета, летевшего из Антальи
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп рассказал, что испортило российско-американские отношения
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
Лента новостейМолния