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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств

00:30
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОплата покупок с мобильного телефона через сервис Android Pay. Архивное фото
Оплата покупок с мобильного телефона через сервис Android Pay. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Оплата покупок с мобильного телефона через сервис Android Pay. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Около 80% россиян совершают покупки онлайн с мобильных устройств, молодое поколение - самые активные онлайн-покупатели, говорится в исследовании PwC, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование "Цифровая эра в ритейле: Успех в будущем зависит от эффективности адаптации к цифровой среде уже сегодня" подготовлено в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Россия в настоящее время демонстрирует один из самых высоких темпов роста онлайн торговли. 71% российских потребителей совершают покупки онлайн не менее одного раза в месяц. 79% российских потребителей совершают покупки онлайн с мобильных устройств. Молодое поколение - самые активные онлайн покупатели: 86% молодых миллениалов покупают онлайн не менее одного раза в месяц, 27% потребителей из поколения Z реже совершают меньше покупок в оффлайн магазинах, поскольку находят все необходимое онлайн", - говорится в документе.
Согласно исследованию, социальные сети оказывают большое влияние на поведение покупателей. Так, 52% опрошенных считают, что в определенных категориях на их решение о покупке повлияли соцсети, а 39% - принимают решение о покупке, прочитав положительные отзывы о товаре или услуге в соцсетях.
Карточка Мастеркард
6 ноября 2018, 11:00
Чем платят россиянеС каждым годом всё больше людей отказываются от громоздких бумажников и переходят на безналичный расчёт — полностью или частично. Компания Mastercard провела исследование* и выяснила, как меняются покупательские привычки россиян и как они оплачивали покупки в 2017 году.
Общий объем онлайн-продаж в России, как ожидается, вырастет с 1,15 триллиона рублей в 2018 году до 2,4 триллиона рублей в 2023 году. На сегодняшний день продажи в сегменте 6% электронной коммерции в России составляют 4% от общего объема розничных продаж; к 2023 году прогнозируется увеличение их доли до 6%, говорится в сообщении. На международном рынке онлайн-продажи составляют более значительную долю розничного товарооборота. Продажи в сегменте электронной коммерции в США в 2018 году составили около 10% от общего розничного оборота, тогда как в Китае онлайн-продажи составляют 35% общего оборота ритейла.
Хотя сегмент электронной коммерции быстро растет, физический ритейл сохраняет значительный потенциал. Традиционный ритейл создает новые форматы, чтобы удовлетворить спрос на атмосферу и впечатления. Около 68% компаний добавили развитие мобильных каналов в маркетинговую стратегию, 70% онлайн-ритейлеров планируют увеличить бюджет на мобильный маркетинг, говорится в документе.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
211003
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019PwCРоссияТехнологииЭкономика
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