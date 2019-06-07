Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что речь для действующего президента Владимира Зеленского, произнесенная им в Брюсселе, "родилась" в его офисе, сообщает телеканал Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что речь для действующего президента Владимира Зеленского, произнесенная им в Брюсселе, "родилась" в его офисе, сообщает телеканал NewsOne

Кроме того, Порошенко положительно оценил визит Зеленского в Брюссель и похвалил его за слова о приверженности НАТО.

"Прежде всего – я приветствую, что этот визит состоялся, и эта поездка состоялась именно в Брюссель. Вторая позиция – на переговорах была четко указана, я полностью разделяю эту фразу, абсолютная необходимость сотрудничества с НАТО. И это абсолютно серьезно, это не троллинг", - сказал Порошенко.

Кроме того, он прокомментировал недавний скандал о том, что речь Зеленского в Брюсселе была сильно похожа на его речь.

"Во-первых, я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе, но, во-вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и относительно интеграции в НАТО, и относительно интеграции в ЕС", - отметил Порошенко.