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РИА Новости

Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе

00:29
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность" в Киеве
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что речь для действующего президента Владимира Зеленского, произнесенная им в Брюсселе, "родилась" в его офисе, сообщает телеканал NewsOne.
Кроме того, Порошенко положительно оценил визит Зеленского в Брюссель и похвалил его за слова о приверженности НАТО.
"Прежде всего – я приветствую, что этот визит состоялся, и эта поездка состоялась именно в Брюссель. Вторая позиция – на переговорах была четко указана, я полностью разделяю эту фразу, абсолютная необходимость сотрудничества с НАТО. И это абсолютно серьезно, это не троллинг", - сказал Порошенко.
Кроме того, он прокомментировал недавний скандал о том, что речь Зеленского в Брюсселе была сильно похожа на его речь.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
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"Во-первых, я подчеркиваю, что эти слова родились в моем офисе, но, во-вторых, я очень ценю, что Украина говорит на одном языке и относительно интеграции в НАТО, и относительно интеграции в ЕС", - отметил Порошенко.
Ранее Зеленский в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта". Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате. Замглавы администрации президента Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Зеленский мог блестяще импровизировать только в своём 95 квартале. А в президентском кресле - никакой импровизации, читай, что тебе кураторы напишут. Бедный Пьеро!
7 июня, 00:38
wwaldemarwanke
5060201
Началось соревнование между Зе и Порохом, кто русофобствее выскажется.
7 июня, 02:56
aalzar2008
3430000
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