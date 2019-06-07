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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Блаженный Петербург": новые храмы и письма юродивой Ксении

08:00
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© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)храм Ксении Блаженной в Петербурге, свод
храм Ксении Блаженной в Петербурге, свод
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Алексей Михеев. Санкт-Петербург отметил день прославления своей самой любимой святой — блаженной Ксении. На Петроградской стороне наконец открылся храм в ее честь, а помолиться ангелу Северной столицы, как часто называют "Ксеньюшку" горожане, приехала даже делегация Кипрской православной церкви. Ежедневно к маленькой часовне на Смоленском кладбище, где похоронена блаженная, приходят сотни людей. О чем они просят заступницу и за что петербуржцы так любят юродивую — в материале РИА Новости.

"Я умерла. Он жив"

Это удивительно, но храма, посвященного блаженной Ксении Петербуржской, в ее родном городе до сих пор не было — если не считать часовен при больницах и домовых храмов в учреждениях. Теперь есть. Его освятили только вчера, в день памяти блаженной. Он построен на том самом месте, где будущая подвижница жила вместе с мужем. После смерти супруга Ксения одела его зеленый мундир и навсегда ушла из дома.
С тех пор она отзывалась только на имя мужа и говорила, что это она умерла, а не он. Сорок пять лет она ходила по улицам Петербурга, иногда ела у знакомых и каждую ночь — в любую погоду — молилась в поле до рассвета. Похоронили ее на Смоленском кладбище — рядом с церковью, на строительство которой эта маленькая хрупкая женщина тайно носила кирпичи и поднимала их на леса, чтобы рабочие меньше уставали.
© Фото : предоставлено пресс-службой организаторов выставкиВыставка "Русские святые. Ксения Петербургская"
Выставка Русские святые. Ксения Петербургская
© Фото : предоставлено пресс-службой организаторов выставки
Выставка "Русские святые. Ксения Петербургская"

Белое пятно

Белый храм в новгородском стиле на Лахтинской улице в день освящения переполнен. Он не очень "петербургский", но из общего пейзажа не выбивается и знаменитую "небесную линию" соблюдает. У храма долгая и трудная история. Его решили возвести очень любящие Ксению инвалиды, но денег почти не было. Только через десять лет помогли меценаты.
"А храм, в который блаженная ходила вместе с мужем, стоял совсем в другом месте, хотя тоже тут недалеко, — в Матфеевском саду. Но от него остался только фундамент", — рассказывает петербургский журналист Николай Васильев.
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)храм Ксении Блаженной в Петербурге
храм Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
храм Ксении Блаженной в Петербурге

Письма для святой

Но все равно — первым делом все идут на Смоленское кладбище. У маленькой зеленой часовни всегда люди. Они стоят, прижавшись лицом к ее стенам, и долго что-то тихо говорят блаженной. Рядом — ящик для писем: можно доверить просьбу листку бумаги и опустить его в прорезь. Если в записке есть имена, священник прочтет их на богослужении. Просьбу тоже прочтет — но про себя.
"У меня последняя надежда спасти семью — больше никто не поможет", — говорит мне красивая девушка.
"Больше всего меня трогали записки детей и подростков, которые просят, чтобы папа бросил пить, чтобы мама перестала плакать. До слез", — признается руководитель сектора коммуникации Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.
Кто не может приехать — пишет письма. Настоятель часовни и Смоленского храма напротив протоиерей Виктор Московский получает их тысячи. Адрес: Санкт-Петербург, улица Камская, 24.
© РИА Новости / Игорь РуссакУ часовни Ксении Блаженной
У часовни Ксении Блаженной
© РИА Новости / Игорь Руссак
У часовни Ксении Блаженной

"Наша святая"

Храм на Лахтинской расписан художником Александром Постевым. "Мне кажется, он пока единственный, кто оживил для нас моменты жизни Ксении, начиная от ее девических изображений. Вот она замужем, вот узнает о кончине мужа. Мне кажется, что ему удалось заглянуть в женскую душу. Вот она стоит в мужнином зеленом мундире, вот мальчишки кидают в нее камни. Она идет по проспекту, и на нее оглядываются люди. И везде — наш город. Она ходила по этим улицам, здесь старела и мудрела, здесь разговаривала с Богом", — говорит Наталья.
На одной из картин юродивая стоит, прислонившись к стене дома. Зима, стужа, у ног "Ксеньюшки" пытается не замерзнуть кот. А на другом берегу Невы — золотой ангел Петропавловского собора.
"Она живет здесь. Это самая наша святая. Мы ходим по тем же улицам, по тем же линиям Васильевского острова. Всего парочку столетий назад она вот тут шла! Начинаешь волей-неволей верить, что все мы можем стать святыми", — улыбается Наталья.
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)храм Ксении Блаженной в Петербурге
храм Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
храм Ксении Блаженной в Петербурге

Блокада и футбол

"К Ксеньюшке" приходили даже в годы блокады. Часовня была закрыта, да и сама подвижница еще не была официально прославлена в лике святых, но это никого не останавливало.
"Она очень конкретно помогает, понимаете? Очень конкретными вещами — накануне экзаменов, при болезнях. Но особенно к ней идут, когда в семье горе, неурядицы, сложности. Девушки просят хорошего жениха. И мужчин много приходит", — делится Наталья наблюдениями от поездок на Смоленское.
Настоятель московского университетского храма святой мученицы Татианы протоиерей Владимир Вигилянский вспоминает, как советские власти обнесли часовню забором, чтобы остановить нескончаемый поток паломников. "В щелях забора торчали сотни записок, многие валялись на земле, и я их поднимал. Знаете, что там порой было написано? "Ксения, помоги команде "Зенит" выйти на первое место". Казалось бы, бред, а на самом деле — великое людское доверие", — подчеркивает священник.
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим ВерецкийНаталья Шевченко, "Ксения Петербуржская и разорванное кольцо блокадного Ленинграда"
Наталья Шевченко, Ксения Петербуржская и разорванное кольцо блокадного Ленинграда
© Фото : Медиа-кампус МДЦ "Артек", Ефим Верецкий
Наталья Шевченко, "Ксения Петербуржская и разорванное кольцо блокадного Ленинграда"

Ангел города

А однажды зимой, гуляя с семьей по Смоленскому кладбищу, он встретил старушку, подробно поведавшую ему, как блаженная ходит между могил и заговаривает с людьми.
Когда трамвай выезжает на Тучков мост, далеко справа блестит на солнце ангел Петропавловки. "Матушка Ксения, помилуй", — крестится и шепчет женщина на сиденье впереди меня.
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)храм Ксении Блаженной в Петербурге, свод
храм Ксении Блаженной в Петербурге, свод
1 из 10
храм Ксении Блаженной в Петербурге, свод
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)дискос, звездица, потир, вино, чаша, просфоры (освящение храма Ксении Блаженной в Петербурге)
дискос, звездица, потир, вино, чаша, просфоры (освящение храма Ксении Блаженной в Петербурге)
2 из 10
дискос, звездица, потир, вино, чаша, просфоры (освящение храма Ксении Блаженной в Петербурге)
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)храм Ксении Блаженной в Петербурге
храм Ксении Блаженной в Петербурге
3 из 10
храм Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)храм Ксении Блаженной в Петербурге
храм Ксении Блаженной в Петербурге
4 из 10
храм Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)служба в храме Ксении Блаженной в Петербурге
служба в храме Ксении Блаженной в Петербурге
5 из 10
служба в храме Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)Омовение престола, освящение храма Ксении Блаженной в Петербурге
Омовение престола, освящение храма Ксении Блаженной в Петербурге
6 из 10
Омовение престола, освящение храма Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)омовение престола, освящение храма Ксении Блаженной в Петербурге
омовение престола, освящение храма Ксении Блаженной в Петербурге
7 из 10
омовение престола, освящение храма Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)Икона Спасителя, храм Ксении Блаженной в Петербурге
Икона Спасителя, храм Ксении Блаженной в Петербурге
8 из 10
Икона Спасителя, храм Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)Митрополит Варсонофий на освящении храма Ксении Блаженной в Петербурге
Митрополит Варсонофий на освящении храма Ксении Блаженной в Петербурге
9 из 10
Митрополит Варсонофий на освящении храма Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)храм Ксении Блаженной в Петербурге
храм Ксении Блаженной в Петербурге
10 из 10
храм Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
1 из 10
храм Ксении Блаженной в Петербурге, свод
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
2 из 10
дискос, звездица, потир, вино, чаша, просфоры (освящение храма Ксении Блаженной в Петербурге)
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
3 из 10
храм Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
4 из 10
храм Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
5 из 10
служба в храме Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
6 из 10
Омовение престола, освящение храма Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
7 из 10
омовение престола, освящение храма Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
8 из 10
Икона Спасителя, храм Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
9 из 10
Митрополит Варсонофий на освящении храма Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
10 из 10
храм Ксении Блаженной в Петербурге
© Андрей Петров (Санкт–Петербургская митрополия РПЦ)
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Религия и мировоззрениеАналитика - Религия и мировоззрение
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