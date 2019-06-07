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РИА Новости

Ученые спрогнозировали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири

02:00
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© РИА Новости / Александр КряжевЛес в Сибири
Лес в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Повышение среднегодовых температур сделает климат Сибири гораздо более мягким и пригодным для жизни человека уже к 2080 году. Об этом пишут российские и американские климатологи в журнале Environmental Research Letters.

"В том случае если выбросы парниковых газов не будут остановлены, январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, июль станет жарче на 5,7 градуса, а уровень осадков повысится на 140 миллиметров. В результате климат станет мягче, а площадь вечной мерзлоты сократится на 25 процентов к 2080 году", — отметила Елена Парфенова из Института леса Сибирского отделения РАН в Красноярске.

Арктика, наряду с горными ледниками, остается одним из наиболее уязвимых для глобального потепления регионов. За последние годы среднегодовые температуры в Заполярье уже выросли на шесть-семь градусов. Как считают ученые, в будущем таяние арктических льдов значительно повлияет на круговорот течений и приведет к необратимым изменениям климата Земли в целом.
Главным следствием потепления признаются сразу два феномена: смещение климатических поясов (и, соответственно, миграция представителей флоры и фауны) и изменение сроков наступления времен года. Недавно выяснилось, что в российской и канадской Арктике весна наступает на две-три недели раньше нормы, а темпы таяния вечной мерзлоты и скорость отступления ледников фактически удвоились.
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С одной стороны, как отмечает Парфенова и ее коллеги, эти процессы весьма негативно скажутся на работе уже существующей арктической инфраструктуры и могут привести к серьезным сдвигам в экосистемах.
С другой стороны, климатические перемены могут значительно облегчить жизнь человека, так как зимы станут менее суровыми, а почвы — более урожайными и доступными для сельского хозяйства. В результате регионы Восточной Сибири, Дальнего Востока, Аляски и Канадской Арктики могут оказаться более привлекательными для людей, чем юг, где будут постоянно царить жара и засуха.
Исходя из этой идеи, российские и американские исследователи попытались оценить, как изменится жизнь в азиатской части России. Для этого они применили актуальные климатические модели и два основных сценария развития событий, разработанные Межправительственной группой экспертов по изменению климата при ООН (IPCC).
Эти прогнозы ученые объединили с социально-географическими картами Сибири и Дальнего Востока, подготовленными еще советскими географами и экономистами. По словам климатологов, эти регионы отличаются прежде всего тем, что на их территории нет зон с "благоприятными" и "наиболее благоприятными" условиями.
Однако они появятся, даже если выбросы парниковых газов будут максимально ограничены. Таким образом, плотность населения в азиатской части России сможет вырасти в пять раз, как и привлекательность этих территорий, а вот площадь районов, абсолютно непригодных для жизни, сократится до 50 процентов.
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Если же мировому сообществу не удастся остановить рост выбросов парниковых газов, климат в Сибири и на Дальнем Востоке станет еще более благоприятным. По расчетам ученых, в таком случае пригодной для жизни окажется примерно треть этой территории.

"Азиатская часть России пока остается одним из самых холодных мест на Земле. В будущем, когда климат станет теплее, продуктивность этих земель и их способность поддерживать население значительно вырастет. Тем не менее сейчас ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке нет надлежащей инфраструктуры, от которой будет зависеть скорость освоения этих новых территорий", — заключает климатолог.

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климатЗемля - РИА НаукаРоссийская академия наукСибирский ФОРоссияРИА Наука
Популярные комментарии
Якутск, стоящий на вечной мерзлоте, провалиться в оттаявшее болото. Реки изменят свое направление течения: некоторые из них (Лена), уже сейчас уходят под землю и становятся непригодными для судоходства. После того как растает Антарктида, средний высотой 3 км, уровень воды поднимется на 60 м. Затопит все прибрежные города. Скорость потепления ускоряется - до 2080г многие не доживут по причине всемирного потепления.
7 июня, 04:37
Владимир Дзювин
3300012
Это во-первых. А во-вторых - сколько можно говорить про "остановку выброса парниковых газов"? Как эти "ученые" собираются ЗАПРЕТИТЬ выбросы вулканам? Одна Ключевская сопка за одно извержение выбрасывает пепла и газа столько ,сколько ВСЕ ЗАВОДЫ МИРА за год!!!!
7 июня, 06:43
Михаил Глушко
1100002
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