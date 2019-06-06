Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T20:39Z
https://ria.ru/20190606/1555345421.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155533/04/1555330442_0:161:2968:1831_1036x0_80_0_0_770fb74d189107699372701b4b5395d3.jpg
РИА Новости

Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Вчера, 20:30
2036
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Председателю КНР Си Цзиньпину присудили звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.
Торжественная церемония прошла в актовом зале главного вуза Северной столицы.
Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, после нее состоится неформальный ужин Владимира Путина с Си Цзиньпином, на котором будут присутствовать только переводчики.
Он отметил, что главы государств продолжат обсуждение актуальных вопросов.
Руководитель Китая с 5 по 7 июня находится в России с государственным визитом.
Замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй напомнил, что Владимир Путин во время визита в Китай в апреле стал почетным доктором университета Цинхуа.

"Эти два высших учебных заведения — альма-матер двух лидеров. Мы рассчитываем, что это послужит укреплению дружбы между двумя лидерами, а также способствует углублению сотрудничества в сфере образования", — добавил дипломат.

СПбГУ активно сотрудничает с вузами и организациями КНР: развивает практику студенческих обменов, реализует совместные научно-исследовательские проекты, занимается популяризацией китайского языка в России. Сегодня число активных слушателей онлайн-курсов, открытых при вузе в 2017 году, составляет 77 тысяч человек. В КНР также действует центр тестирования СПбГУ по русскому языку как иностранному, открыто представительство вуза в Харбине.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра выставки в рамках IV Восточного экономического форума
2 июня, 08:00
Как бы поссорить Москву с Пекином? Вообще-то, уже никак
20100520
Обсудить 0
РоссияСанкт-ПетербургОбразование - ОбществоСи ЦзиньпинСанкт-Петербургский государственный университетОбщество
Рекомендуем
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Мировом энергетическом совете поддержали "Северный поток — 2"
РИА
Новости
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Вид на город Марсель во Франции
Генконсульство в Марселе ответило на статью Monde о "российском шпионе"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на торжественном вечере, посвященном 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР
Путин и Си Цзиньпин посетили выставку в СПбГУ
Лента
новостей
Владимир Путин
Путин прокомментировал присвоение Си Цзиньпину звания доктора СПбГУ
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 года
В Британии назвали условие улучшения отношений с Россией
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
В Подмосковье провели очень тихое задержание из-за спящего ребенка
В Подмосковье провели "очень тихое" задержание из-за спящего ребенка
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о подписании соглашения по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
23:59В Дубае число жертв ДТП с рейсовым автобусом возросло до 17 человек
23:58Голикова призвала страховые медорганизации отслеживать лечение пациентов
Лента новостейМолния