Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам российско-китайских переговоров в Кремле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Председателю КНР Си Цзиньпину присудили звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.

Торжественная церемония прошла в актовом зале главного вуза Северной столицы.

И Си Цзиньпин теперь доктор. Почетный доктор СПбГУ, где когда-то учился и работал Путин pic.twitter.com/W0hu5LFSrx — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 июня 2019 г.

Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, после нее состоится неформальный ужин Владимира Путина с Си Цзиньпином, на котором будут присутствовать только переводчики.

Он отметил, что главы государств продолжат обсуждение актуальных вопросов.

Руководитель Китая с 5 по 7 июня находится в России с государственным визитом.

Замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй напомнил, что Владимир Путин во время визита в Китай в апреле стал почетным доктором университета Цинхуа.

"Эти два высших учебных заведения — альма-матер двух лидеров. Мы рассчитываем, что это послужит укреплению дружбы между двумя лидерами, а также способствует углублению сотрудничества в сфере образования", — добавил дипломат.