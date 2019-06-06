Си Цзиньпин стал почетным доктором СПбГУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Председателю КНР Си Цзиньпину присудили звание почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета.
Торжественная церемония прошла в актовом зале главного вуза Северной столицы.
И Си Цзиньпин теперь доктор. Почетный доктор СПбГУ, где когда-то учился и работал Путин pic.twitter.com/W0hu5LFSrx— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 июня 2019 г.
Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, после нее состоится неформальный ужин Владимира Путина с Си Цзиньпином, на котором будут присутствовать только переводчики.
Он отметил, что главы государств продолжат обсуждение актуальных вопросов.
Руководитель Китая с 5 по 7 июня находится в России с государственным визитом.
Замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй напомнил, что Владимир Путин во время визита в Китай в апреле стал почетным доктором университета Цинхуа.
"Эти два высших учебных заведения — альма-матер двух лидеров. Мы рассчитываем, что это послужит укреплению дружбы между двумя лидерами, а также способствует углублению сотрудничества в сфере образования", — добавил дипломат.
СПбГУ активно сотрудничает с вузами и организациями КНР: развивает практику студенческих обменов, реализует совместные научно-исследовательские проекты, занимается популяризацией китайского языка в России. Сегодня число активных слушателей онлайн-курсов, открытых при вузе в 2017 году, составляет 77 тысяч человек. В КНР также действует центр тестирования СПбГУ по русскому языку как иностранному, открыто представительство вуза в Харбине.