В новом порту Ленобласти создадут боле трех тысяч новых рабочих мест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Более трех тысяч новых рабочих мест будут созданы на терминалах Приморского универсально-перегрузочного комплекса, который в настоящий момент строится в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года подписали председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун и генеральный директор Приморского универсально-перегрузочного комплекса Андрей Сизов.

"В крупнейшем универсальном портовом комплексе и объектах внутриплощадочной транспортной и инженерной инфраструктуры будут созданы 3150 новых рабочих мест", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что соглашение в том числе предусматривает подготовку высококвалифицированных специалистов для обеспечения проекта строительства Приморского универсально-перегрузочного комплекса.

"Проект строительства глубоководного универсального портового комплекса – "Приморский универсально-перегрузочный комплекс" реализуется в Выборгском районе Ленинградской области в рамках стратегии переориентации российских внешнеторговых грузов из морских портов Прибалтики в морские порты Российской Федерации. Соглашение о сотрудничестве при реализации этого проекта было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года", — отметил представитель пресс-службы.