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РИА Новости
Ленинградская область

В новом порту Ленобласти создадут боле трех тысяч новых рабочих мест

Вчера, 18:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Более трех тысяч новых рабочих мест будут созданы на терминалах Приморского универсально-перегрузочного комплекса, который в настоящий момент строится в Выборгском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Соответствующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 года подписали председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун и генеральный директор Приморского универсально-перегрузочного комплекса Андрей Сизов.
"В крупнейшем универсальном портовом комплексе и объектах внутриплощадочной транспортной и инженерной инфраструктуры будут созданы 3150 новых рабочих мест", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что соглашение в том числе предусматривает подготовку высококвалифицированных специалистов для обеспечения проекта строительства Приморского универсально-перегрузочного комплекса.
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"Проект строительства глубоководного универсального портового комплекса – "Приморский универсально-перегрузочный комплекс" реализуется в Выборгском районе Ленинградской области в рамках стратегии переориентации российских внешнеторговых грузов из морских портов Прибалтики в морские порты Российской Федерации. Соглашение о сотрудничестве при реализации этого проекта было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года", — отметил представитель пресс-службы.
По его словам, в настоящий момент инвестиции в проект оцениваются в размере 90,6 миллиарда рублей, а проектная величина грузооборота на этапе полного развития составит до 70 миллионов тонн в год. Ввод портовых мощностей "Приморского УПК" в эксплуатацию планируется осуществить в 2022 году. Основные виды грузов, которые будут обрабатываться в порту: уголь, минеральные удобрения, контейнеры, генеральные грузы, зерно.
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