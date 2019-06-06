В Выборгском районе построят сухогрузный порт более чем за 24 млрд рублей

Он добавил, что первый этап реализации проекта предполагает к 2021 году запуск первой линии погрузки мощностью до семи миллионов тонн в год. Строительство и запуск второй линии планируется осуществить до 2023 года с увеличением мощности грузооборота до 15 миллионов тонн в год, "Это крупный и современный проект, который востребован временем, поскольку сегодня в России есть существенный дефицит мощностей для перевалки угля при поставках на экспорт. Внушительная сумма инвестиций в 24,3 миллиарда рублей даст нашему региону не только новый порт, но также рабочие места и налоговые отчисления, а значит — дальнейшее развитие района", – сказал на церемонии подписания соглашения Александр Дрозденко.