В Выборгском районе построят сухогрузный порт более чем за 24 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн. - РИА Новости. Сухогрузный порт построят в Выборгском районе Ленинградской области, в проект по его созданию будут инвестированы более 24 миллиардов рублей, будут созданы свыше пятисот новых рабочих мест, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Ленинградской области.
Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) между губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "СПК Высоцк" Павлом Тер-Осиповым.
"Проект включает в себя железнодорожный грузовой фронт, выносной причальный комплекс, склады хранения грузов и другие объекты производственной инфраструктуры, необходимые для приема, обработки, складирования и перевалки каменного угля на морской транспорт", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что первый этап реализации проекта предполагает к 2021 году запуск первой линии погрузки мощностью до семи миллионов тонн в год. Строительство и запуск второй линии планируется осуществить до 2023 года с увеличением мощности грузооборота до 15 миллионов тонн в год, "Это крупный и современный проект, который востребован временем, поскольку сегодня в России есть существенный дефицит мощностей для перевалки угля при поставках на экспорт. Внушительная сумма инвестиций в 24,3 миллиарда рублей даст нашему региону не только новый порт, но также рабочие места и налоговые отчисления, а значит — дальнейшее развитие района", – сказал на церемонии подписания соглашения Александр Дрозденко.