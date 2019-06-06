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РИА Новости
Республика Татарстан

МТС, Ericsson и Татарстан разрабатывают 5G-решения для "умных городов"

Вчера, 14:59
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© Фото : Пресс-служба города ИннополисОсобая экономическая зона Иннополиса
Особая экономическая зона Иннополиса
© Фото : Пресс-служба города Иннополис
Особая экономическая зона Иннополиса. Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости. Компании МТС и Ericsson приступают к разработке и производству решений с поддержкой технологий 5G для "умных городов" России в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", которые протестируют в технопарке "Иннополис" в Татарстане, сообщает группа МТС.
Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме президент МТС Алексей Корня, президент Ericsson Борье Экхольм и президент Татарстана Рустам Минниханов.
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"Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС и мировой лидер в сфере информационно-коммуникационных технологий Ericsson приступают к разработке и производству решений с поддержкой технологий 5G для "умных городов" России в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Инновационные продукты компаний будут тестироваться на базе совместного центра исследований и разработок МТС и Ericsson в технопарке "Иннополис" в Татарстане", - говорится в сообщении.
Стороны в частности договорились, что МТС будет отвечать за разработку, тестирование, внедрение и организацию локального производства, Ericsson – предоставлять свои технологии 5G, техническую экспертизу и международный опыт, а правительство Татарстана – обеспечивать организационные и экономические условия для реализации проектов.
Компании уже представили первую совместную разработку – 5G Smart City Pole, решение в виде мачты уличного освещения, внутри которой устанавливается оборудование базовой станции 5G и точка доступа Wi-Fi, на внешней части - информационные видеомониторы, а также датчики, камеры и сенсоры для решений "умного города". Конструкция может быть оборудована розетками для зарядки электромобилей и гаджетов, кнопкой экстренного вызова. Благодаря продуманному дизайну эти сооружения гармонично впишутся в архитектурный ансамбль городов и городскую среду.
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Первые многофункциональные мачты освещения 5G Smart City Pole будут установлены в технопарке "Иннополис" во втором полугодии 2019 года, а на 2020 год запланировано их сооружение в российских городах-миллионниках. Их использование позволит реализовывать такие решения "умного города", как управление транспортными потоками и парковками, мониторинг безопасности и экологической обстановки.
Иннополис – новый город в Татарстане, в 40 километрах от Казани, экономика которого основана на высокотехнологичных индустриях. Ключевая задача города – дать возможность высококвалифицированным специалистам IT-сферы реализовать себя в России, создавая отечественные продукты и сервисы. В Иннополисе ежедневно находятся более 3,5 тысячи человек, в том числе 2,5 тысячи проживают постоянно. Для привлечения перспективных технологичных компаний создана ОЭЗ "Иннополис", резиденты которой могут рассчитывать на налоговые льготы и преференции. Иннополис выбрали Yandex, Kaspersky, Тинькофф, Ростех. Всего в настоящее время здесь зарегистрировано более 80 компаний-резидентов.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
3 июня, 12:32
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
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Республика ТатарстанПМЭФ-2019EricssonМТСРустам МиннихановТатарстанЭкономика
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