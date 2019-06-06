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РИА Новости

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

Вчера, 13:04
24292
© РИА Новости / СтрингерЗаседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
Заседание Верховной рады Украины. 30 мая 2019
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Два проекта постановления об увольнении главы МИД (один документ внесли парламентарии, второй — президент) поддержали 141 и 137 депутатов соответственно при необходимом минимуме в 226 голосов.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
5 июня, 18:09
Комитет Рады поддержал предложение Зеленского отправить в отставку Климкина
За отставку Полторака проголосовали 67 депутатов, увольнение Грицака поддержали 78 парламентариев.
Президент Владимир Зеленский 30 мая предложил Раде уволить глав МИД, Минобороны и СБУ.
В его пресс-службе тогда отмечали, что представление вносится на основании конституции и украинских законов.
При этом Климкин, Полторак и Грицак ранее сами написали прошения об отставке.
Глава МИД заявлял, что после ухода с поста не исключает начала политической карьеры. Он отметил, что встречался с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком и обговорил с ним разные идеи.
Удаленный фотоколлаж от Министра обороны Украины Степана Полторака
21 мая, 13:59
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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинМИД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Интересно, когда в России запретят в таком количестве информировать граждан России о новостях Украины.
6 июня, 13:25
ТЧТатьяна Чувилова
58610221
Они с таким успехом ещё и Порошенко назад вернут.
6 июня, 13:14
Себекхотеп III
12270000
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