Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

Два проекта постановления об увольнении главы МИД (один документ внесли парламентарии, второй — президент) поддержали 141 и 137 депутатов соответственно при необходимом минимуме в 226 голосов.

За отставку Полторака проголосовали 67 депутатов, увольнение Грицака поддержали 78 парламентариев.

Президент Владимир Зеленский 30 мая предложил Раде уволить глав МИД, Минобороны и СБУ.

В его пресс-службе тогда отмечали, что представление вносится на основании конституции и украинских законов.

При этом Климкин, Полторак и Грицак ранее сами написали прошения об отставке.