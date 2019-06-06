Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Верховная рада не приняла отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
Два проекта постановления об увольнении главы МИД (один документ внесли парламентарии, второй — президент) поддержали 141 и 137 депутатов соответственно при необходимом минимуме в 226 голосов.
За отставку Полторака проголосовали 67 депутатов, увольнение Грицака поддержали 78 парламентариев.
Президент Владимир Зеленский 30 мая предложил Раде уволить глав МИД, Минобороны и СБУ.
В его пресс-службе тогда отмечали, что представление вносится на основании конституции и украинских законов.
При этом Климкин, Полторак и Грицак ранее сами написали прошения об отставке.
Глава МИД заявлял, что после ухода с поста не исключает начала политической карьеры. Он отметил, что встречался с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком и обговорил с ним разные идеи.
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