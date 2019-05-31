Климкин после своей отставки допустил начало политической карьеры

КИЕВ, 31 мая – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин после отставки допускает начало своей политической карьеры.
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную раду представления на увольнение Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке. Окончательное решение принимает Верховная рада.
"Я никогда не был политиком, но за время пребывания на должности министра, видимо, им стал. Я никогда не хотел быть политиком, это всегда вызывало у меня определенное презрение. Но теперь я понимаю, что это одна из опций, не только опций пойти в парламент, я ж не ищу теплых мест и медом там не намазано. Я просто разговариваю и ищу реальную команду", - заявил Климкин в пятницу в эфире украинского радио "Новое время".
Министр добавил, что общался с лидером партии "Голос" Святославом Вакарчуком, но "ни к каким решениям не пришли", а просто обговорили разные идеи. При этом он отметил, что не понимает лидерских партий. "Должны быть командные партии. Только команды способны перезагрузить эту украинскую политику", - сказал Климкин.
Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.