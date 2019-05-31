Климкин после своей отставки допустил начало политической карьеры

"Я никогда не был политиком, но за время пребывания на должности министра, видимо, им стал. Я никогда не хотел быть политиком, это всегда вызывало у меня определенное презрение. Но теперь я понимаю, что это одна из опций, не только опций пойти в парламент, я ж не ищу теплых мест и медом там не намазано. Я просто разговариваю и ищу реальную команду", - заявил Климкин в пятницу в эфире украинского радио "Новое время".