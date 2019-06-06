Эксперт прокомментировал возможность снятия блокады Донбасса

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на снятие экономической блокады Донбасса, однако сторонники Петра Порошенко попытаются ему помешать, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что этот вопрос планируется обсудить на очередном заседании контактной группы по Украине 19 июня.

"Я думаю, что, конечно, Зеленский может на это (снятие блокады) пойти, хотя это уже вызвало вал критики со стороны Порошенко и сторонников предыдущего президента", - сказал Безпалько РИА Новости. По его мнению, снятию экономической блокады Донбасса может помешать националистический электорат Петра Порошенко. "Все, кто себя каким-то образом противопоставляет Зеленскому или хочет составить ему конкуренцию, будут расценивать этот шаг как предательство интересов Украины", - сказал он.

По словам Безпалько, снятие блокады Донбасса позволит Киеву сократить убытки, связанные с посредническими схемами и увеличить рынок сбыта своих товаров. "Это может быть, конечно, полезно для Донбасса, хотя в значительной степени это все-таки более полезно для самой Украины, потому что из-за блокады Донбасса, которую ввел Порошенко, Украина потерпела убытки в размере нескольких миллиардов гривен, в том числе из-за схем "Роттердам плюс" (методика формирования цены угля из расчета его стоимости в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена плюс стоимости его доставки в Украину) и многих других", - пояснил он.

"Для Донбасса это может означать насыщение рынка украинскими товарами, то есть фактически для Украины это может быть полезным не только в плане отсутствия посредников по ряду закупок, но и в плане получения небольшого, около 3,5 миллионов человек, но значимого рынка сбыта для своих товаров", - отметил эксперт. По его словам, такой рынок сбыта можно сравнить с рынком такой страны, как Молдавия.