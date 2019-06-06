Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T12:22Z
https://ria.ru/20190606/1555319284.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155531/21/1555312165_0:366:2939:2019_1036x0_80_0_0_3d192e2c1d6e6d83ea4d25c504ef6f07.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Кудрин предложил ввести ответственность правоохранителей за рост экономики

Вчера, 12:22
1162
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил переложить на силовиков часть ответственности за экономический рост в РФ, об этом он заявил, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика в поисках стимулов роста".
Он отметил, что, согласно опросу предпринимателей, проведенному ФСО по заказу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, большинство предпринимателей в России называют работу правоохранительных органов и судов главным препятствием для развития бизнеса.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы
Вчера, 09:26
Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики
"Даже на стратегической сессии правительства, где члены правительства участвовали в рабочей группе по экономическому развитию, больше всего набрало популярность предложение, мера о создании новых KPI для силовых структур, которые бы отражали экономические достижения. Чтобы силовые структуры разделяли эту ответственность - достижение экономического потенциала", – заявил Кудрин.
По его словам, все министры и губернаторы дружно высказались в поддержку этой меры.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 10:00
Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин
Кудрин напомнил, что согласно опросу Титова, больше 55% предпринимателей не доверяют судебной системе, а более трети считают ее не независимой и необъективной. "Такое отношение к важнейшему институту, который по сути является последней инстанцией справедливости, говорит о том, что у нас слабые институты и верховенство права не достигается", – заявил глава Счетной палаты.
Поэтому Кудрин весьма скептически смотрит на официальные прогнозы властей, которые обещают скорый выход темпов роста российской экономики на уровень выше среднемировых 3%. "По моему прогнозу в этом году рост экономии будет ниже 1%", – заявил Кудрин, добавив, что потенциал роста на ближайшие годы не превышает 2% в год. Чтобы добиться ускорения роста, власти должны, по словам Кудрина, обеспечить стабильные правила игры и контроль за их исполнением, но сейчас, по его словам, этого не происходит.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)
24 мая 2018, 10:00
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)С 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге проходит XXII Петербургский международный экономический форум. Главная тема – поиски нового баланса в глобальной экономике. Подробнее о форуме – в инфографике Ria.ru.
590112
Обсудить 6
Петербургский международный экономический форумФСОБорис ТитовАлексей КудринСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
РИА
Новости
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Лента
новостей
Елена Малышева
Малышева рассказала о "механизме истребления" женщин старше 50 лет
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на заседании Совета Федерации РФ
Структура экономики не оставляет России шансов на прорыв, заявил Кудрин
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал объяснить предложение по снятию блокады Донбасса
Лотерея
Американец выиграл в лотерею $345 млн благодаря печенью с предсказанием
Шенгенская виза
ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз
Женщина с ребенком гуляет по набережной пруда в парке Усадьба Михалково
В России увеличат размер материнского капитала
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Кудрин призвал вывести Росстат из подчинения Минэкономразвития
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Отчим Богданы Осиповой назвал процесс над ней в США "чудовищным судилищем"
02:19Соловьев уличил украинского эксперта во лжи в прямом эфире
02:17Соболь — это животное, заявила Захарова
02:14Пензенская область и Кузбасс договорились о сотрудничестве в соцсфере
02:06Перу вводит гуманитарные визы для венесуэльцев
02:01В США арестовали мужчину, угрожавшего отрезать головы сенаторам
02:00Ученые рассказали, как глобальное потепление повлияет на климат Сибири
01:52СМИ сообщили о задержании в Мексике двух лидеров караванов мигрантов
01:50В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена
01:47Россиянка уничтожила документы, чтобы скрыться от оплаты долгов за ЖКХ
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
Лента новостейМолния