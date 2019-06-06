Кудрин предложил ввести ответственность правоохранителей за рост экономики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил переложить на силовиков часть ответственности за экономический рост в РФ, об этом он заявил, выступая на сессии ПМЭФ "Российская экономика в поисках стимулов роста".

Он отметил, что, согласно опросу предпринимателей, проведенному ФСО по заказу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, большинство предпринимателей в России называют работу правоохранительных органов и судов главным препятствием для развития бизнеса.

"Даже на стратегической сессии правительства, где члены правительства участвовали в рабочей группе по экономическому развитию, больше всего набрало популярность предложение, мера о создании новых KPI для силовых структур, которые бы отражали экономические достижения. Чтобы силовые структуры разделяли эту ответственность - достижение экономического потенциала", – заявил Кудрин.

По его словам, все министры и губернаторы дружно высказались в поддержку этой меры.

Кудрин напомнил, что согласно опросу Титова, больше 55% предпринимателей не доверяют судебной системе, а более трети считают ее не независимой и необъективной. "Такое отношение к важнейшему институту, который по сути является последней инстанцией справедливости, говорит о том, что у нас слабые институты и верховенство права не достигается", – заявил глава Счетной палаты.

Поэтому Кудрин весьма скептически смотрит на официальные прогнозы властей, которые обещают скорый выход темпов роста российской экономики на уровень выше среднемировых 3%. "По моему прогнозу в этом году рост экономии будет ниже 1%", – заявил Кудрин, добавив, что потенциал роста на ближайшие годы не превышает 2% в год. Чтобы добиться ускорения роста, власти должны, по словам Кудрина, обеспечить стабильные правила игры и контроль за их исполнением, но сейчас, по его словам, этого не происходит.