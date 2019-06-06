Социал-демократическая партия Дании (Socialdemokraterne) была основана в 1871 году как секция I Интернационала датскими социалистами Луи Пио, Поулем Гелеффом и др.

В настоящее время партия насчитывает около 40 тысяч членов . Входит в Социалистический интернационал. Объединяет представителей преимущественно государственного сектора экономики, часть мелких собственников и интеллигенции.

Партия имеет богатую историю. В 1872 году, через год после своего образования, по обвинению в революционной деятельности она была распущена правительством. В 1876 году воссоздана под названием Социал-демократический союз, с 1884 года партия носит современное название.

С 1884 года представители партии входят в парламент. В 1889 году она присоединилась ко II Интернационалу.

В 1913 году представители Социал-демократической партии вошли в правительство.

В 1924-1942 годах (исключая 1926-1929 годы) социал-демократы возглавляли правительства Дании.

В годы Второй мировой войны (1939-1945) партия санкционировала капитуляцию Дании в 1940 году, до 1942 года проводила политику умеренного коллаборационизма (добровольное сотрудничество с врагом), что снизило ее авторитет, позже она активизировала контакты с датским Движением Сопротивления.

В 1945, 1947-1950, 1953-1968, 1971-1973, 1975-1982, 1993-2001 годах была правящей партией Дании. В годы "холодной войны" выступала с антикоммунистических позиций, инициировала вступление Дании в НАТО (1949) и ЕЭС (1973). В 1947-1971 годах на парламентских выборах набирала около 39% голосов, в 1973-1998 годах – около 33%. Партия обеспечила дальнейшее развитие системы социального страхования в Дании, поддерживала датское сельское хозяйство, но при этом существенно повысила уровень налогов, что вызывало недовольство населения.

В 2001 году Социал-демократическая партия потерпела поражение на выборах, подвергшись критике за иммиграционную и налоговую политику прошлых лет, перешла в оппозицию.

На выборах 2011 социал-демократы одержали победу в коалиции с Социалистической народной партией и Радикальной партией "Венстре".

Партия получила 44 места в парламенте (24,8% голосов), ее лидер Хелле Торнинг-Шмитт стала первой женщиной-премьер-министром Дании.

На парламентских выборах 2015 года социал-демократы получили 47 мест (26,3% голосов). Однако партия утратило свое большинство, Хелле Торнинг-Шмитт подала в отставку с поста председателя.

С 2015 года партия находилась в оппозиции.

5 июня 2019 года на парламентских выборах Социал-демократическая партия одержала победу вместе с другими партиями "красного блока" и получила 91 место в парламенте Дании.