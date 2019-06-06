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РИА Новости

Избирком Дании сообщил о победе социал-демократов на выборах в парламент

01:07
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© Depositphotos / l2abbitz.hotmail.comЗал заседаний датского парламента дворец Кристиансборг
Зал заседаний датского парламента дворец Кристиансборг
© Depositphotos / l2abbitz.hotmail.com
СТОКГОЛЬМ, 6 июн — РИА Новости. Социал-демократическая партия побеждает на выборах в Дании, ее лидер Метте Фредриксен станет новым премьер-министром страны, свидетельствуют официальные данные избирательной комиссии после подсчета почти 100% голосов.
Как сообщил телеканал TV2, премьер-министр Дании Ларс Локке Расмуссен уже признал поражение на выборах.
Социал-демократы вместе с другими партиями "красного блока" получают 91 место в парламенте страны, правоцентристы - 75 мест из 179. Либеральная партия Дании - партия действующего премьер-министра страны - набрала 23,4 % голосов и стала второй по численности в парламенте. Правая "Народная партия Дании" значительно ослабила свои позиции и набрала 8,8% голосов, почти на 10% голосов меньше по сравнению с прошлыми выборами.
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