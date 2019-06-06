В ЦБ объяснили высокую закредитованность населения в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Высокая закредитованность населения в России не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ.
"Конечно, потребительское кредитование растет высокими темпами, и мы его пытаемся охладить. Но совершенно ложно и неправильно считать, что сейчас уже есть риски финансовой стабильности или риски пузыря", - заявила Набиуллина.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на той же сессии, ранее заявил, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами.
"Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни, это даже не наращивание спроса, это не увеличение уровня жизни, они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Конечно, надо думать об этом. Первопричина, почему люди идут за кредитами, - это люди с низкими доходами, это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы", - возразила министру глава ЦБ.