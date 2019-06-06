В ЦБ объяснили высокую закредитованность населения в России

"Люди берут кредиты сейчас не от хорошей жизни, это даже не наращивание спроса, это не увеличение уровня жизни, они этим поддерживают свой уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Конечно, надо думать об этом. Первопричина, почему люди идут за кредитами, - это люди с низкими доходами, это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы", - возразила министру глава ЦБ.