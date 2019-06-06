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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Новак: ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" оценят в течение лета

Вчера, 09:48
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Оценка ущерба от ситуации с загрязнением нефти в нефтепроводе "Дружба" будет сделана в течение лета, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ.
"Оценка ущерба и соответственно изменения в договорных отношениях будут определены в течение лета", - ответил Новак на соответствующий вопрос.
В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
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Премьер Словакии прокомментировал инцидент с "Дружбой"
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Александр НовакРоссияЭкономика
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