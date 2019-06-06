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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Министры нефти и финансов Венесуэлы примут участие в ПМЭФ

Вчера, 08:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Министры нефти и финансов Венесуэлы в составе венесуэльской делегации примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вместе с вице-премьером страны, сообщил РИА Новости посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фария Тортоса.
"Министр нефти и министр финансов прибудут на ПМЭФ в составе делегации вместе с вице-премьером", - сказал посол.
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Ранее глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин сказал, что вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами возглавит национальную делегацию на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумКарлос Рафаэль Фариа ТортосаАлександр ЩетининМИД РФВенесуэлаЭкономика
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