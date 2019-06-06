Названы регионы — лидеры по привлеченным прямым иностранным инвестициям

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Приморский край вошли в тройку лидеров среди российских регионов по привлечённым прямым иностранным инвестициям (ПИИ) в разрезе числа проектов, говорится в исследовании международной консалтинговой компании EY, подготовленном к ПМЭФ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"В 2018 году самыми популярными регионами для ПИИ по-прежнему остались Москва и Московская область c 61 инвестиционным проектом, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область с 25 проектами ПИИ, которые заняли первое и второе места соответственно", - говорится в исследовании.

Самым активным инвестором в московском регионе стали США, вложив средства в 11 проектов. Наиболее популярным сектором для инвестиций в Москве и Московской области стало производство машин и оборудования, на него пришлось восемь проектов ПИИ. Второе место по инвестициям в московский регион разделили сразу три сектора – агропродовольственный сектор, производство сырья и digital-технологии – с семью проектами в каждом.

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге первое место по инвестиционной активности разделили Япония и Соединенные Штаты, каждой из стран принадлежит по четыре проекта с ПИИ. Самым популярным сектором в этом регионе стало производство машин и оборудования – в нем были зафиксированы четыре проекта ПИИ.

"Приморский край продолжает набирать популярность среди иностранных инвесторов. В 2018 году он занял третье место среди наиболее популярных регионов для иностранных инвестиций с 14 проектами ПИИ (рост 17%). Здесь самой привлекательной областью стал агропродовольственный сектор – на него пришлось 29% зарубежных инвестиций. Одна из причин роста количества проектов в агропродовольственном секторе Приморского края – близость к большому рынку Китая, где ценится высокое качество российской сельскохозяйственной продукции", - полагают в EY.

"Рост интереса иностранных инвесторов к Дальнему Востоку связан с результативностью государственной политики по развитию региона. Режим "одного окна" для инвесторов, преференции резидентам территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток существенно повышают привлекательность новых инвестиционных проектов", - также отмечается в исследовании.