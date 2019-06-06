Санаторий взял аванс, а потом отказал в услугах "слишком старому" ветерану

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Мария Семенова. В прошлом году 86-летний ветеран труда Николай Кацко из Крымска планировал отдохнуть в санатории: забронировал номер, заблаговременно внес аванс, но за месяц до поездки внезапно узнал, что принять его не готовы. Сотрудники здравницы заявили его родственникам, что Николай Романович "слишком стар, пусть умирает дома". В самом учреждении утверждают, что не могут оказать услуги Кацко согласно приказу Минздрава.

"Дедушка чуть не плакал"

Весной 2018-го Николай Кацко увидел статью в местной газете: санаторий в городе Лабинске Краснодарского края обещал скидки для ветеранов и пенсионеров. "У нас созданы сказочные условия для гостей любого возраста — скучно здесь не бывает!" — подчеркивалось в публикации. Кацко позвонил в санаторий, договорился о размещении, назвал свое имя, место жительства и возраст. Ему выставили счет на предоплату — 11600 рублей, эту сумму пенсионер заблаговременно перечислил по почте. Весну и лето Николай Романович прожил в ожидании поездки. В сентябре его внук, адвокат Виталий Кацко (именно он впоследствии будет представлять интересы пенсионера в суде), решил сделать дедушке подарок и оплатить оставшуюся часть счета. Связался с санаторием и внезапно узнал, что в услугах здравницы Николаю Романовичу отказано из-за возраста.

"Я звонил главному врачу, директору, менеджеру, спрашивал, как же так. Мне ответили: "Вы что, хотите, чтобы он скончался у нас в санатории? Пусть умирает дома". В дедушкином возрасте в жизни происходит мало значимых моментов, поэтому для него поездка в санаторий — событие года, к которому он готовится заранее. Он расстроился, чуть не плакал. Я тоже переживал: хотел сделать деду подарок, а получилось вот так. Потом мы нашли другой санаторий", — рассказывает РИА Новости Виталий Кацко.

Позже в апелляционной жалобе директор лечебницы укажет, что дело не в преклонных годах ветерана труда, а в отсутствии медицинской документации. Однако из переписки Виталия Кацко с санаторием (имеется в распоряжении РИА Новости) понятно, что это неправда. "Добрый день! Пришлите заявление на возврат средств. По внутреннему приказу мы не можем принять Кацко Николая Романовича по причине возраста 85 лет", — сказано в сообщении, которое Виталий получил по электронной почте. Всего за день до этого Кацко-младший обсуждал выставление счета на остаток суммы с представителем организации — об отказе в услугах речи не шло.

Николай Кацко до сих пор не получил назад внесенный аванс. Сначала санаторий проигнорировал направленную в его адрес претензию и отказал в возврате средств. Но в январе (больше чем через три месяца) деньги все-таки пришли — сразу после того, как был зарегистрирован иск. Однако семья Кацко решила, что теперь дождется решения суда и брать эти средства не будет.

В марте вынесено решение в пользу пенсионера. Санаторий обязали выплатить Кацко-старшему 110 тысяч рублей. В эту сумму входит плата за бронирование номера, неустойка, почтовые расходы и компенсация морального вреда. По словам Виталия, представитель лечебницы сказал ему, что они удовлетворят все требования. Однако в апреле санаторий подал апелляционную жалобу, и 29 мая суд вынес новое решение по этому делу. Теперь компенсация морального вреда Николаю Кацко не пятьдесят тысяч рублей, а десять, итоговая сумма — двадцать семь тысяч.

© Фото : из личного архива Виталия Кацко Николай Кацко с внуком Виталием © Фото : из личного архива Виталия Кацко Николай Кацко с внуком Виталием

"Согласно приказу Минздрава"

В санатории наотрез отказались прокомментировать ситуацию корреспонденту РИА Новости, однако в распоряжении редакции есть копия апелляционной жалобы за подписью генерального директора, где подробно изложена позиция здравницы.

"Сотрудники предупредили Николая Кацко, что процедуры, которые он желает получить, способны вызвать дополнительную нагрузку на организм. Поэтому в телефонном разговоре ему было предложено посетить санаторий с оказанием щадящего лечения, от чего он отказался", — аргументирует руководитель учреждения Анатолий Шахматов.

Важный нюанс: с сотрудниками санатория Николай Романович общался весной 2018-го, тогда разговор шел только о выборе номера и оплате. Отказ в обслуживании получил уже его внук Виталий, причем осенью.

Объясняя решение не принимать пенсионера, Шахматов также ссылается на приказ Минздрава "Об утверждении порядка организации санаторно-курортного лечения", согласно которому клиент обязан представить медицинские документы, подтверждающие, что у него нет противопоказаний для оздоровительных процедур. Шахматов утверждает, что у Николая Романовича не было санаторно-курортной книжки. Более того, руководитель здравницы уверен: если бы они оказали услуги Кацко-старшему, это "противоречило бы главному постулату медицины "Не навреди", так как назначение процедур без ознакомления с медсправками может причинить ущерб здоровью.

"Такие действия продиктованы заботой о состоянии Николая Кацко. У санатория нет желания любой ценой получить выгоду и вопреки медицинским противопоказаниям навязать услуги без учета особенностей состояния здоровья", — сказано в апелляционной жалобе.

Санаторий также обвинил Николая Романовича в том, что тот сознательно затягивал с получением денежных средств, чтобы увеличить время просрочки. Шахматов утверждает, что сотрудники просили Кацко сообщить реквизиты для перечисления денег, но он этого не сделал, поэтому и произошла задержка.

"Все это — ложь"

Однако в семье ветерана труда ситуацию видят по-другому. "Мне сказали: "Дайте банковские реквизиты". Но счета у дедушки никогда не было. Я ответил, что у санатория есть его почтовый адрес, пусть отправят туда. Деньги пришли только после того, как был зарегистрирован иск. И мы не стали их забирать, решили дождаться решения суда. Сумма вернулась на счет отправителя", — объясняет Виталий Кацко.

Юрист настаивает: никто не предлагал ветерану щадящие процедуры взамен потенциально опасных и не просил предоставить медицинские документы. Более того, сам Виталий Кацко в сентябре просил разрешить Николаю Романовичу отдохнуть в санатории без прохождения лечения. "Я говорил администрации: даже если дедушке нельзя проводить медицинские процедуры, он же может просто пожить, погулять, отдохнуть. Но мне отказали и в этом", — восстанавливает хронологию событий Виталий Кацко.

Он также замечает, что попытка санатория убедить суд в том, что причина отказа — не возраст пенсионера, а отсутствие документов, была обречена на провал.

"То, что они написали в своей жалобе, — ложь. Ни о каких документах и речи не шло, никто их не запрашивал, говорили только о деньгах. А все медсправки у дедушки есть, по ним его без проблем приняли в санатории в Анапе. Ему отказали именно из-за возраста. Это подтверждается перепиской, которую я представил в суде", — утверждает Кацко-младший.