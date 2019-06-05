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РИА Новости
Культура

Путин и Си Цзиньпин посетили выставку, посвященную 70-летию сотрудничества

Вчера, 23:01
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина
Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в среду на фотовыставке "Россия и Китай: 70 лет сотрудничества", представленной в Большом театре.
Фотовыставка включает 70 снимков фоторепортеров двух стран, которые иллюстрируют ключевые мировые события за 70 лет. Например, на одном из представленных фото запечатлен исторический митинг на площади Тяньаньмэнь, где Мао Цзэдун провозгласил образование КНР.
О событиях последних лет на выставке рассказывают фотографии с шествия "Бессмертного полка" в Пекине, снимки Путина и Си Цзиньпина во время двусторонних встреч и международных форумов. Так, президент РФ и председатель КНР с улыбками вспомнили, как пекли блины во Владивостоке в прошлом году.
Также на выставке можно увидеть снимок со встречи в 2015-м году в Чаньчуне двух ветеранов, не знакомых друг с другом, но прошедших общий боевой путь.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на церемония официальной встречи. 5 июня 2019
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КультураМао ЦзэдунСи ЦзиньпинВладимир ПутинКитайРоссия
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