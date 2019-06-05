Путин и Си Цзиньпин посетили выставку, посвященную 70-летию сотрудничества

Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина

Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в среду на фотовыставке "Россия и Китай: 70 лет сотрудничества", представленной в Большом театре.

Фотовыставка включает 70 снимков фоторепортеров двух стран, которые иллюстрируют ключевые мировые события за 70 лет. Например, на одном из представленных фото запечатлен исторический митинг на площади Тяньаньмэнь, где Мао Цзэдун провозгласил образование КНР.

О событиях последних лет на выставке рассказывают фотографии с шествия "Бессмертного полка" в Пекине, снимки Путина и Си Цзиньпина во время двусторонних встреч и международных форумов. Так, президент РФ и председатель КНР с улыбками вспомнили, как пекли блины во Владивостоке в прошлом году.