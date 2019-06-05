Путин и Си Цзиньпин посетили павильон для панд в Московском зоопарке

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные Китаем.
Китайский лидер в среду прибыл в Россию с государственным визитом. Одним из мероприятий в рамках программы визита стало посещение главами двух государств Московского зоопарка. Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что там лидеры примут участие в церемонии передачи двух панд, для которых в зоопарке открывается специальный павильон.
Путин и Си Цзиньпин познакомились с его обитателями. Самке по кличке Диндин почти два года, день рождения будет 30 июля. Самец Жуи старше своей подруги на год и один день - 31 июля он отметит трехлетие.
Путин и Си остались довольны знакомством с пандами. Панды, кажется, тоже: они получили лакомство pic.twitter.com/BquvSQUbpr— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 5 июня 2019 г.
Первыми посетителями, увидевшими новых обитателей зоопарка, стали не только лидеры, но и представители младшего поколения двух стран. Среди ребят, которые смогли первыми увидеть бамбуковых мишек в Московском зоопарке, были лауреаты олимпиады по китайскому языку, победители Дельфийских игр, обладатели грантов мэра Москвы, дети дипломатов из КНР, работающих в России.
Дети поприветствовали Путина и Си Цзиньпина и на русском, и на китайском языках. Вместе они посмотрели на Жуи, который в это время находился в вольере на открытом воздухе, и обменялись впечатлениями о повадках животного.
"Смешные такие", - сказал Путин с улыбкой.
О том, что китайская сторона собирается передать России двух больших панд для проведения совместных исследований, стало известно в конце апреля: договоренность была достигнута в ходе переговоров Си Цзиньпина и Путина, когда тот был с визитом в Китае.
Большая панда или бамбуковый медведь — млекопитающее, родиной которого является центральный Китай. Вид занесен в Международную Красную книгу в категории "уязвимый". Ранее Московский зоопарк присоединился к программе по сохранению, защите и исследованию этих животных.
Руководство Московского зоопарка в 2016 году обратилось в посольство КНР с просьбой рассмотреть возможность передачи панд на временное содержание в рамках этой международной программы. Подготовка к приезду животных, а также переговоры по этому поводу прошли рекордно быстро: на это потребовалось три года, тогда как, например, у Финляндии процесс занял 10, а у Нидерландов - 16 лет.
В рамках программы две панды поселятся в Московском зоопарке на 15 лет. Самец и самка юридически принадлежат Китаю, в столичном зоопарке находятся на временном содержании, а значит, их потомство также будет принадлежать КНР. Первый месяц после приезда в Россию панды провели на карантине. Посетители зоопарка смогут увидеть животных уже с 6 июня.
Бамбуковый медведь находится в КНР под особой защитой государства. Кроме того, панда является символом Китая и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд".
Немногие зоопарки за пределами Китая могут похвастаться тем, что у них обитают бамбуковые медведи. Россия стала 18-й страной, где в зоопарках есть панды. Это в том числе США, Япония, Нидерланды, Финляндия, Германия, Австралия, Индонезия.
Однако первая панда появилась в Московском зоопарке гораздо раньше: самец по кличке Пинь-Пинь был подарен трудящимся Москвы китайскими товарищами в 1957 году и стал символом советско-китайской дружбы народов. Всего за последние полвека в столичном зоопарке содержались пять особей этого вида, последний раз - в 2001 году.