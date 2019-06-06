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РИА Новости

Панды Диндин и Жуи в Московском зоопарке

Вчера, 12:21
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В Московском зоопарке обосновались две большие панды из Китая. "Посланники дружбы" Жуи и Диндин — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

Панда Жуи в Московском зоопарке
1 из 8

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

Панда Жуи в Московском зоопарке
2 из 8

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

Панда Жуи в Московском зоопарке
3 из 8

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Панды пробудут в Москве 15 лет.

Панда Жуи в Московском зоопарке
4 из 8

Панды пробудут в Москве 15 лет.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

Панда Диндин в Московском зоопарке
5 из 8

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

Панда Жуи в Московском зоопарке
6 из 8

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

Панда Диндин в Московском зоопарке
7 из 8

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Панда Жуи в Московском зоопарке.

Панда Жуи в Московском зоопарке
8 из 8

Панда Жуи в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
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пандыМосковский зоопаркФото
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