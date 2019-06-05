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РИА Новости

В Анталье из бухты эвакуировали укушенную скорпионом туристку

Вчера, 16:15
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© РИА Новости / Дмитрий ДебабовСкорпион
Скорпион
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
Скорпион. Архивное фото
АНКАРА, 5 июн - РИА Новости. Турецкие спасатели провели операцию по эвакуации из труднодоступной бухты в провинции Анталья 27-летней турчанки Ирем Йылмаз, пострадавшей от укуса скорпиона, сообщает газета Hurriyet.
Отмечается, что женщина пострадала при прогулке на популярной у туристов Ликийской тропе. Скорпион укусил ее в левую руку. После возвращения в кемпинг Йылмаз почувствовала онемение руки и обратилась в службу спасения. Уединенная бухта между Олимпосом и Адрасаном, где остановилась группа туристов, была обнаружена с помощью дрона, после чего туда был направлен катер береговой охраны, который доставил пострадавшую в ближайший населенный пункт Чиралы.
Сообщается, что женщина была госпитализирована в больницу Кемера, где ей была оказана своевременная медицинская помощь. Угрозы для ее жизни нет.
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ТуризмтуристыАнталья (провинция)АнталияВ мире
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