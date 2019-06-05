В Анталье из бухты эвакуировали укушенную скорпионом туристку

Отмечается, что женщина пострадала при прогулке на популярной у туристов Ликийской тропе. Скорпион укусил ее в левую руку. После возвращения в кемпинг Йылмаз почувствовала онемение руки и обратилась в службу спасения. Уединенная бухта между Олимпосом и Адрасаном, где остановилась группа туристов, была обнаружена с помощью дрона, после чего туда был направлен катер береговой охраны, который доставил пострадавшую в ближайший населенный пункт Чиралы.